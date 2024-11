¿Por qué la riqueza de Elon Musk ha aumentado tras la victoria de Donald Trump?: Estas serían las razones

Uno de los personajes clave en la victoria de Donald Trump para alcanzar por segunda vez ese ambicionado puesto en la Sala Oval de la Casa Blanca y que, a su vez, estaría beneficiado por esta victoria es el multimillonario sudafricano Elon Musk. El dueño de Tesla, director ejecutivo de X Corp, jefe de SpaceX y otros puestos más, celebró como nadie la victoria del republicano.

Recientemente, distintos medios han remarcado esta influencia del creador de los modernos y tecnológicos carros Tesla respecto a la llegada de Trump. Uno de ellos, el medio español El País, recordó una memoria que tuvo el empresario respecto al electo presidente norteamericano.

"He tenido algunas conversaciones con él y me llama sin motivo. No sé por qué, pero lo hace (...) Muchos de sus amigos tienen ahora teslas, y a todos les encantan, y él es un gran fan del Cybertruck", comentó el billonario.