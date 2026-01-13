Hijo de Nicolás Maduro envía mensaje de su padre y Cilia Flores: "Dicen que confían en Delcy Rodríguez"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante una movilización en apoyo al régimen chavista, Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente venezolano, comentó el último mensaje ofrecido por su padre desde los Estados Unidos.

Maduro Guerra aseguró que tanto su progenitor como Cilia Flores, su "segunda madre" le habrían ofrecido el respaldo al nuevo régimen establecido en Venezuela: "Que confían en Delcy y en el equipo que está al frente", precisó.

Anuncia mensaje desde Estados Unidos

El diputado Nicolás Maduro Guerra ha cobrado relevancia como figura política del régimen y ahora aparece en diversas movilizaciones sociales como el principal nexo entre su padre detenido y su "segunda madre", Cilia Flores.

Desde Caracas, el hijo del expresidente venezolano agradeció las muestras de respaldo "en el nombre de mi familia todo el apoyo, todo el cariño", indicó.

Como parte de su discurso compartió el mensaje que habría sido enviado por su padre, quien se encuentra detenido y enfrenta un juicio ante el tribunal federal en Nueva York.

"Nos dicen que están firmes y fuertes, que ellos tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen la tranquilidad de consciencia y la fe puesta en Dios y en el pueblo de Venezuela, que confían en Delcy, en el equipo que está al frente y que confían en nosotros", expuso en conferencia

🚨 ¡ÚLTIMA HORA VENEZUELA! 🚨🇻🇪



URGENTE — ¡LO ÚLTIMO! 🇻🇪 🇺🇸



Narcoterrorista de Nicolás Maduro Guerra dice que recibió mensaje de su padre y Cilia Flores:



"Dicen que confían en Delcy Rodríguez. pic.twitter.com/yIh6GJBZnA — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) January 13, 2026

El hijo de Maduro aseguró que su padre y Cilia Flores tienen la "tranquilidad de consciencia". Como se recuerda, ambos imputados negaron los cargos tras la primera audiencia de comparecencia en Estados Unidos.

Además, destacó que ambos tienen la valentía y que "tienen claro el papel histórico que les toca jugar ahora", tras la intervención militar de las Fuerzas estadounidenses en territorio venezolano.

Maduro Guerra calificó como una situación "circunstancial" la detención de su padre y que es solo parte de un propósito mayor para este y Cilia Flores. "Ese propósito se va a materializar", indicó.

Audiencia programada para el 17 de marzo

La fecha para la nueva comparecencia de Nicolás Maduro ha sido programada para el próximo 17 de marzo según la disposición del juez federal de Nueva York, Alvin K. Hellerstein.

Ello, tras realizarse la primera audiencia este 5 de enero tras haber sido capturados en la capital de Caracas durante la madrugada del 3 de enero tras un operativo militar en Venezuela.

Ambos fueron detenidos tras un operativo militar liderado por comandos de élite de la Fuerza Delta del Ejército que incluyó ataques armados en diversos puntos de la capital venezolana. En el asalto se dio la captura en la residencia de Maduro que parecía tipo fortaleza.

Ya capturados, el mensaje enviado a Nicolás Maduro Guerra sería que tanto su padre como Cilia Flores respaldarían el régimen liderado por Delcy Rodríguez.