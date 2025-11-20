20/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un caso ha causado gran revuelo a nivel internacional. Un profesor, veterano en su sector, fue condenado a devolver su salario de los últimos 10 años por un impensado motivo.

¿Por qué el profesor debe devolver su salario?

De acuerdo a los recientes reportes de medios internacionales, el hombre de 63 años del Instituto Técnico y Profesional "Giovan Battista Rubini" de Romano di Lombardia, en Italia, deberá devolver 231.000 € al Ministerio de Educación de su país. Según se detalla, dicha suma corresponde a los ingresos obtenidos entre 2010 y 2020 por una actividad paralela que infringía con la ley.

Pues bien, se reveló que el profesor ocultó durante una década que además de la docencia tenía otros dos empleos: trabajador de una empresa de seguros y también como asesor financiero, sin solicitar ninguna autorización para ejercer esas profesiones secundarias.

Cuando la administración se percató de ese hecho, no dudó en actuar. La acusación gira en torno a la violación de la ley sobre incompatibilidad en el empleo público, según la cual un empleado a tiempo completo no puede ejercer actividades profesionales remuneradas sin autorización previa de la administración a la que pertenece.

Profesor frente al Tribunal de Cuentas

De acuerdo a la ley de Italia, los trabajadores de las administraciones públicas forman parte de un servicio exclusivo del Estado que requiere el 100% de su compromiso. Es decir, no se les permite, en la mayoría de los casos, dedicarse a otros empleos mientras que prestan servicios a la administración pública.

Por ello, tras una investigación llevada a cabo por la Guardia di Finanza de Treviglio y el Tribunal de Cuentas - Sección Central de Apelación, la sentencia fue firme contra el docente, que según detallan "violó maliciosamente" las disposiciones vigentes al iniciar y mantener un trabajo sin informar ni solicitar autorización al director del centro educativo.

Esta situación se agravó aún más por el hecho de que, al firmar el contrato con la compañía de seguros, declaró no ser empleado público. En ese marco, se le indicó que no irá a prisión, pero tiene que devolver su salario de los últimos 10 años para "garantizar el correcto funcionamiento e imparcialidad de la administración pública".

No irá a prisión, pese a infringir la ley

La cantidad que el profesor, ahora ya jubilado y natural de Misano di Gera d'Adda, tendrá que devolver corresponde a las sumas recibidas durante el ejercicio de la actividad aseguradora, consideradas ganancias obtenidas indebidamente en violación de las restricciones contractuales impuestas a los empleados públicos.

Se detalló que, eventualmente, puede solicitar el pago a plazos, pero el monto adeudado ya ha sido fijado por la sentencia firme de la justicia italiana.

Es así como, de acuerdo al reporte de Bérgamo to Tomorrow, un profesor incumplió con un apartado de la Constitución italiana que prohíbe a los trabajadores del Estado prestar servicios en empresas privadas de forma simultánea, por lo cual fue sentenciado a devolver 10 años de su sueldo.