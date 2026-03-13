Senegal aprueba elevar hasta diez años más las penas de cárcel para parejas del mismo sexo

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Parlamento de Senegal aprobó este martes una reforma legal que endurece las penas de cárcel contra las relaciones homosexuales, elevando las condenas de entre uno y cinco años a un rango de cinco a diez años. La medida fue respaldada por 135 votos a favor, tres abstenciones y ningún voto en contra, reflejando el consenso político en torno a la iniciativa.

La reforma

La modificación recae sobre el artículo 319 del Código Penal, que ya criminalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo. Con la nueva redacción, además de las penas de prisión, se incrementan las sanciones económicas hasta 10 millones de francos CFA (más de 15.000 euros), frente a los 1,5 millones actuales.

También se penaliza la "apología" de las relaciones homosexuales, lo que abre la puerta a reprimir y sancionar aún más las expresiones públicas de apoyo a la comunidad LGTBI.

Argumentos del Gobierno

El ministro del Interior, Bamba Cissé, defendió la norma como una cuestión cultural, acusando a Occidente de "imponer" la normalización de este tipo de relaciones. El primer ministro Ousmane Sonko convirtió la reforma en una de sus banderas políticas, apelando a la "legitimidad popular" y asegurando que, aunque haya presiones externas, el pueblo senegalés respalda la medida.

"Nadie tiene derecho a imponer sus valores. En Occidente se prohíbe la poligamia, aquí prohibimos los actos contra natura", señaló Cissé.

🇸🇳 Senegal aprueba elevar hasta diez años las penas de cárcel por tener relaciones homosexuales pic.twitter.com/UatDg1ehTQ — ABC.es (@abc_es) March 13, 2026

Un contexto social complicado

La aprobación llega en medio de un ambiente hostil hacia la comunidad LGTBI. En las últimas semanas se registraron detenciones de figuras públicas por presunta homosexualidad y campañas en redes sociales que exigían endurecer la legislación.

Organizaciones internacionales de derechos humanos han advertido que la reforma incrementará la vulnerabilidad de las personas homosexuales en el país, donde ya enfrentan discriminación y persecución.

La decisión de Senegal se suma a una tendencia presente en varios países africanos que han reforzado la criminalización de la homosexualidad. Mientras en Europa se amplían derechos y el respeto a la comunidad, en África se endurecen las sanciones. La medida podría tensar las relaciones diplomáticas con organismos internacionales y países que promueven la defensa de los derechos humanos.

El proyecto ahora debe ser promulgado por el presidente Bassirou Diomaye Faye. De concretarse, Senegal pasará a tener una de las legislaciones más duras contra la homosexualidad en la región, en un contexto de creciente presión social y política que coloca a la comunidad LGTBI en una situación de mayor riesgo.