¡Tragedia! Dos obreros mueren electrocutados al chocar un andamio con cables de alta tensión

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Dos obreros que realizaban trabajos de campo murieron electrocutados al chocar accidentalmente un andamio metálico contra un cable de alta tensión. Un tercer trabajador que iba con ellos se salvó de milagro y, a pesar de que intentó ayudar a sus compañeros, ellos fallecieron al instante.

Obreros electrocutados por cable de alta tensión

Las cámaras de vigilancia captaron el preciso instante en que tres albañiles movían un andamio metálico de gran altura. Repentinamente, dos de ellos se quedaron pegados a las barras metálicas, mientras que el tercero logró soltar el andamio y así salvó su vida.

Al ver que sus compañeros cayeron sobre el andamio, el hombre actuó con mucha preocupación y sacó una prenda de su bolsillo para intentar auxiliarlos sin verse afectado. Sin embargo, al parecer ya era demasiado tarde, ya que el cuerpo de las dos víctimas empezó a prenderse fuego.

A los pocos segundos, el hombre consiguió lo que parece ser una manguera e intentó separar a sus compañeros de las torres de alta tensión, pero la situación empeoró, ya que la electricidad provocó que el cuerpo de las víctimas se incendiara casi por completo.

Algunos transeúntes también intentaron auxiliar a los obreros, pero todo fue en vano. La policía de la India, país donde ocurrió el accidente, llegó al lugar para tomar constancia de los hechos y determinar responsabilidades. Mientras tanto, el accidente generó debate sobre los protocolos de seguridad que deben seguir los trabajadores en obras de construcción.

¿Qué hacer en caso de accidentes por electricidad?

Los accidentes por electricidad pueden ocurrir en el hogar, en la calle o en centros de trabajo, por lo que es importante saber cómo actuar para evitar consecuencias graves. Lo primero es no tocar directamente a la persona afectada si aún está en contacto con la corriente. Antes de acercarse, se debe cortar la electricidad desde el interruptor general o buscar ayuda especializada.

Si no es posible cortar la energía de inmediato, se puede intentar separar a la víctima de la fuente eléctrica utilizando objetos que no conduzcan electricidad, como madera, plástico o tela seca. Nunca se deben usar objetos metálicos o mojados. Una vez que la persona esté lejos del peligro, es importante verificar si respira y llamar de inmediato a los servicios de emergencia.

Finalmente, mientras llega la ayuda médica, se debe mantener a la persona acostada y en una posición segura, evitando moverla bruscamente. Incluso si parece estar consciente, es fundamental que sea evaluada por especialistas, ya que las descargas eléctricas pueden causar daños internos que no siempre se detectan de inmediato.