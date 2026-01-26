OTAN se planta contra Trump y afirma que Europa se encargará de su propia seguridad

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este lunes, el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, manifestó ante el Parlamento Europeo que la tutela de Estados Unidos sobre el continente ha acabado y en adelante sus países se harán cargo de su sistema de defensa. Así mismo, dijo lo mismo en cuanto a Canadá, que deberá asumir una mayor responsabilidad.

Requerirá de mayor inversión

Desde la sede del organismo, el titular del pacto internacional dio esta afirmación, sin embargo es consciente de las limitaciones que enfrenta en este momento. Esto por el conflicto entre Rusia y Ucrania y su deficiencia para hacerse cargo de Kiev, señalando que enfrentan "desafíos reales y duraderos".

"Europa ahora está desarrollando su industria de defensa, lo que es vital, pero actualmente no puede cubrir ni de lejos las necesidades de Ucrania hoy. Los animo a que prioricen las necesidades de Ucrania. Primero, porque la situación de seguridad lo exige" precisó Rutte.

Terminó de cerrar el asunto indicando que el tiempo de que la Casa Blanca se hiciera cargo de la defensa de Europa ante alguna amenaza, llegó a su fin. Ahora en adelante, será una prioridad de los países miembros trabajar para velar por su propia seguridad, por lo que aumentará en 5 % el PBI para el 2035.

"Y segundo, porque la época en la que, convenientemente, dejábamos que Estados Unidos soportara gran parte de la carga de nuestra seguridad compartida simplemente ha terminado. Es justo y apropiado que Europa y Canadá asuman una mayor responsabilidad", sostuvo.

Seguridad garantizada para Ucrania

Con respecto a la amenaza que significa Rusia para la alianza, Rutte indicó que el Reino Unido y Francia se harán cargo de su defensa una vez que se llegue a un acuerdo que cesen las hostilidades. Espera que con esto Vladimir Putin no pretenda atacar de nuevo a su país vecino.

"La coalición liderada por Reino Unido y Francia, está haciendo esfuerzos para proveer una robusta garantía de seguridad, incluida fuerzas para Ucrania después de un acuerdo de paz con Rusia. Europa, Canadá y EE.UU. han afirmado su disposición para otorgarlas y es importante asegurar que Putin no vuelva a atacar", señaló.

Para tener una mayor autonomía sobre Europa, el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, declaró este lunes ante el Parlamento Europeo que la presencia de Estados Unidos disminuirá, gracias a una mayor inversión en defensa. Con esto, ya no le comprarían más armamento a la administración de Donald Trump.