Guerra Rusia - Ucrania: Fuerzas de Kiev ABATEN con drones a civiles en plena evacuación

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue su curso y la vida de civiles siguen sufriendo el daño colateral. Medios rusos difundieron videos en los que se aprecia a personas sin uniforme ni armamento, en plena avacuación, siendo atacadas por drones 'suicidas' en la ciudad de Kupiansk, región ucraniana de Jarkov.

Se retiraban de la zona de conflicto

De acuerdo al medio RIA Novosti, dos habitantes que pretendían evacuar de la zona hostil, uno de ellos con bandera blanca (señal de rendición, solicitud de negociación o un alto el fuego), fueron interceptados por vehículos aéreos no tripulados. (UAV por sus siglas en inglés). Los operadores los direccionaron en su contra e hicieron explotar.

En uno d los videos compartidos por RT, se observa a un individuo de rodillas y persignándose, en señal de resignación frente al dron. Tras sobrevolarlo por unos segundos, el objeto se dirige hacia él y luego explota. La onda expansiva solo dejó restos del artefacto y del sujeto, que aparentemente habría muerto producto de los explosivos que detonaron.

🇺🇦 Operadores de drones ucranianos matan a civiles en plena evacuación



Medios rusos difundieron este lunes una serie de videos que vuelven a constatar las atrocidades cometidas por el régimen de Kiev contra la población civil. pic.twitter.com/1N7UGDbrzp — RT en Español (@ActualidadRT) November 4, 2025

Otro de los archivos audiovisuales muestra a un hombre con una bandera blanca junto a un perro que corrió una suerte similar. El dron FPV que utiliza el ejército ucraniano realizando una maniobra similar con el otro civil, se aproximó y estalló causando su deceso, según RIA Novosti, además de dejar al can malherido.

Rusia estrecha el cerco en Kupiansk

El ejército ruso continúa su avance por esta zona oriental de su país vecino, generando un cerco cerca de Kupiansk. Este punto es importante para ambas naciones, debido a su valor estratégico, al contar con cruces de importantes vías terrestres y ferroviarias, ideales para el abastecimiento de las tropas en el frente ucraniano.

Según estimaciones del Kremlin, hay unas 5 mil tropas de Kiev que se encuentran rodeadas. Otras 5.500 se encuentra en Krasnoarmeisk. El presidente ruso, Vladimir Putin, manifestó en octubre pasado que la labor para eliminar a estas tropas será compleja.

Para evitar más pérdidas humanas, solicitó a sus oficiales que tomen las medidas necesarias para garantizar la rendición de los combatientes enemigos. Esto debido son atacados por su propia gente si detectan intentos de deserción o rendición, de acuerdo al mandatario.

En la ciudad ucraniana de Kupiansk, el ejército de Ucrania lanzó drones con explosivos contra civiles en plena evacuación. La guerra entre Rusia y Ucrania le sigue costando la vida a personas que no participan activamente de los enfrentamientos.