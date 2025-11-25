Hernán Garrido Lecca sobre extorsiones en un eventual gobierno: "Es culpable quien robe una base de datos"

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Hernán Garrido Lecca, precandidato presidencial del APRA rumbo a las Elecciones Generales 2026, aseguró que el país necesita una estrategia integral para frenar la inseguridad y que su eventual gobierno aplicaría medidas que comienzan por "entender el circuito" de la extorsión.

Plantea reforzar la criminología

En diálogo con Exitosa, el exministro de Alan García afirmó que el delito que ataca continuamente al país debe redefinirse desde su origen.

"La criminología tiene que ser reforzada, hace falta profesionalizar eso. La extorsión tiene tres partes: primero, el robo de la base de datos, segundo, el teléfono; y tercero, el sistema financiero. Hay que atacar las tres cosas", afirmó.

Hernán Garrido Lecca es uno de los 14 precandidatos del APRA.

En ese sentido, aseguró que la extorsión tiene "un circuito que hay que entender y estudiar" con apoyo de la tecnología.

"Si alguien roba una base de datos, es culpable del delito de extorsión; ahí empieza todo", sentenció.

Propuso cooperación internacional con Interpol y ajustes normativos que permitan sancionar desde la primera etapa del delito, además de profesionalizar la criminología y reforzar capacidades tecnológicas.

Responsabiliza a bancos

Respecto a las entidades bancarias, precisó que estas entidades tienen amplia responsabilidad en la ejecución de extorsiones y crímenes que se realizan a raíz de estas, por lo que, en un eventual gobierno suyo, se enfocará también en regular dicha gestión.

"Nadie dice nada de los 'bancosaurios' en el Perú, pero ¿tú crees que los delincuentes dan su cuenta o la de alguien? Lo que hacen es robar la identidad de alguien, abren una cuenta digital o falsificando documentos, transfieren la plata ahí, la sacan y la cierran. Entonces, a los bancos también hay que meterles presión",

Garrido Lecca sostuvo que el actual deterioro de la seguridad ciudadana y la crisis política es responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Parlamento, a raíz del gobierno de Pedro Castillo y de la última gestión de Dina Boluarte.

"Ha sido un gobierno de coalición. Todos los partidos del Congreso son responsables. Tenemos que vencer el problema de la inseguridad. Los malos han perdido el miedo y los pobres están perdiendo la esperanza.", afirmó.

Cuestionó además la falta de experiencia y meritocracia en el Estado, acusando al exministro de Salud César Vásquez de "destruir" el sistema instaurado en la gestión aprista y de generar desabastecimientos para justificar compras directas.

Hernán Garrido Lecca afirmó que, en un eventual gobierno suyo, será culpable del delito de extorsión quien robe una base de datos, pues la vincula directamente con esta práctica ilegal.