Semana Santa: Papa Francisco visita cárcel romana por Jueves Santo durante su convalecencia

El papa Francisco ha decidido mantener su tradicional visita a una carcel en Jueves Santo y hoy paso brevemente por la de 'Regina Coeli', en el centro de Roma, Italia, pese a estar todavia convaleciente por sus problemas respiratorios. Se reunió con al menos 70 reclusos.

Papa Francisco visitó a reclusos en prisión de Roma

Llegó Semana Santa, una fecha importante para los católicos, por lo cual, muchos se preguntaban si el papa Francisco lideraría la misa crismal por Jueves Santo en la Basílica de San Pedro.

Aunque el pontífice de 88 años no se hizo presente en dicho evento, no solo mandó su homilía para que sea leída por el cardenal Calcagno, sino que de forma sorpresiva, en silla de ruedas y sin cánulas de oxígeno, llegó hasta la cárcel Regina Coeli, situada en el barrio romano de Trastevere, cerca del Vaticano. No realizó el tradicional lavatorio de pies, pero sí se reunió con 70 reclusos.

El papa Francisco fue recibido por la directora de la penitenciaría, Claudia Clementi, y por numerosos miembros del personal, entre aplausos y ovaciones: desde las celdas y los pasillos, los arrestados gritaron "¡Viva el Papa!", saludándolo con cariño.

"Todos los años me gusta hacer lo que Jesús hizo el Jueves Santo, lavando los pies, en una prisión. Este año no puedo hacerlo, pero puedo y quiero estar cerca de ustedes. Rezo por ustedes y sus familias", expresó el Papa tras decidir mantener la tradición de conmemorar la Última Cena de Jesús con los presos.

El Vaticano también informó que Francisco regaló rosarios y ejemplares del evangelio a los reclusos de diversas nacionalidades, que participan regularmente en las actividades y catequesis organizadas por el capellán. Incluso, no dudó en abrazar y estrechar la mano de algunos de ellos.

Papa Francisco no realizó lavatorio de pies a reclusos

El Papa Francisco concluyó su visita en la cárcel y a su salida, solicitó que su auto se detenga para intercambiar unas palabras con los periodistas que estaban en la puerta.

"Cada vez que entro en estos lugares me pregunto, por qué ellos y no yo", expresó el pontífice a la periodista Cristiana Caricato antes de regresar a la Casa Santa Marta para seguir con su recuperación por una neumonía bilateral que lo llevó a ser hospitalizado en el hospital Gemelli.

Papa llama a la acción a los sacerdotes en Misa Crismal

A pesar de su ausencia en la misa Crismal en la basílica de San Pedro, producto de la convalecencia tras 38 días de hospitalización, el mensaje del papa Francisco fue claro y contundente. En su homilía pedía a los sacerdotes "salir del clericalismo" y a no vivir buscando el "consenso a toda costa".

"El Año Jubilar representa así, para nosotros los sacerdotes, un llamado específico a recomenzar bajo el signo de la conversión. Peregrinos de esperanza, para salir del clericalismo y convertirnos en anunciadores de esperanza", expresó el pontífice.

De esta manera, el papa Francisco sorprendió a todos al acudir a la cárcel Regina Coeli en Roma, donde mantuvo un emotivo encuentro con un grupo de internos por Jueves Santo, pese a su convalecencia por sus problemas de salud.