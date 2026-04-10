RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
¡Indignante!

Sujeto abandona a su hijo de 5 años en plena noche: Fue capturado y asegura que todo era una "broma"

Cámaras de seguridad registraron el impactante momento en que un padre abandona a su hijo en plena noche. El hecho generó indignación y ya viene siendo investigado por las autoridades.

Sujeto abandona a su hijo de 5 años en plena noche
Sujeto abandona a su hijo de 5 años en plena noche (Composición Exitosa)

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 10/04/2026

Síguenos en Google News Google News

Las cámaras de seguridad de una alcaldía captaron el preciso instante en que un sujeto abandonó a su pequeño hijo de tan solo cinco años en la calle, en plena noche. El hecho generó gran indignación en redes sociales y, tras lo ocurrido, la policía capturó al padre, quien afirmó que solo estaba bromeando con su hijo. El caso ya está en investigación.

Sujeto abandona a su hijo en la calle

El hecho ocurrió en la alcaldía de Tlalpan, en México. En las imágenes se puede apreciar cómo un automóvil se detiene en medio de la pista; baja el conductor y saca a jalones a un pequeño niño, para luego empujarlo y dejarlo tirado en el lugar. Rápidamente, se sube a su vehículo y acelera, mientras el infante intenta subir al carro, pero no lo logró.

Incluso se ve cómo el menor corre varios metros detrás del vehículo, pero este se da a la fuga, dejándolo abandonado a su suerte. El hecho generó revuelo en la comunidad mexicana, cuyos integrantes acusaron al padre de familia por poner en riesgo la vida de su hijo, ya que pudo haberlo atropellado mientras lo perseguía o le pudo haber pasado algo al abandonarlo en la noche.

La prensa mexicana informó que el sujeto fue detenido pocas horas después y fue identificado como Héctor, quien dijo que solo estaba bromeando con su hijo. La Secretaría de Seguridad de Tlalpan recogió el testimonio del padre, quien afirmó que solo aceleró unos metros sobre la misma calle y permitió que el pequeño lo alcanzara para dejarlo subir al automóvil, aunque esto no está comprobado.

La policía tomó los datos del adulto y también del menor para iniciar las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, también se dio aviso al Ministerio Público y se espera que el adulto sea sancionado si se comprueba que intentó abandonar a su hijo.

Etsamigsa: 'Los Chuckys' amenazan acabar con la vida de 3 conductores sino pagan cupos adelantados
Lee también

Etsamigsa: 'Los Chuckys' amenazan acabar con la vida de 3 conductores sino pagan cupos adelantados

Consecuencias en el niño abandonado

Tras el incidente, un especialista indicó que el menor podría experimentar una fuerte sensación de inseguridad y miedo. Desde la psicología infantil, este tipo de vivencias quiebra el vínculo de confianza con la figura paterna, generando ansiedad y angustia. El niño puede percibir el entorno como amenazante y desarrollar un temor constante a ser abandonado nuevamente.

Asimismo, el experto explicó que este hecho puede afectar seriamente la autoestima y el desarrollo emocional del menor. Es posible que surjan sentimientos de rechazo, culpa o confusión, ya que no logra comprender lo ocurrido. A largo plazo, podrían presentarse dificultades para relacionarse, problemas de conducta o incluso trastornos como ansiedad o estrés postraumático.

Al menos nueve bebés han muerto en hospital de EsSalud en Piura: Padres denuncian presunta negligencia
Lee también

Al menos nueve bebés han muerto en hospital de EsSalud en Piura: Padres denuncian presunta negligencia

Finalmente, el especialista recalcó que estos episodios no deben ser minimizados. Una intervención oportuna en salud mental resulta fundamental para evitar secuelas. Brindar contención, estabilidad emocional y acompañamiento permitirá que el menor recupere la confianza y continúe con un desarrollo más saludable.

Temas relacionados abandona detenido hijo México padre de familia

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA