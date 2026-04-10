Sujeto abandona a su hijo de 5 años en plena noche: Fue capturado y asegura que todo era una "broma"

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las cámaras de seguridad de una alcaldía captaron el preciso instante en que un sujeto abandonó a su pequeño hijo de tan solo cinco años en la calle, en plena noche. El hecho generó gran indignación en redes sociales y, tras lo ocurrido, la policía capturó al padre, quien afirmó que solo estaba bromeando con su hijo. El caso ya está en investigación.

Sujeto abandona a su hijo en la calle

El hecho ocurrió en la alcaldía de Tlalpan, en México. En las imágenes se puede apreciar cómo un automóvil se detiene en medio de la pista; baja el conductor y saca a jalones a un pequeño niño, para luego empujarlo y dejarlo tirado en el lugar. Rápidamente, se sube a su vehículo y acelera, mientras el infante intenta subir al carro, pero no lo logró.

Incluso se ve cómo el menor corre varios metros detrás del vehículo, pero este se da a la fuga, dejándolo abandonado a su suerte. El hecho generó revuelo en la comunidad mexicana, cuyos integrantes acusaron al padre de familia por poner en riesgo la vida de su hijo, ya que pudo haberlo atropellado mientras lo perseguía o le pudo haber pasado algo al abandonarlo en la noche.

La prensa mexicana informó que el sujeto fue detenido pocas horas después y fue identificado como Héctor, quien dijo que solo estaba bromeando con su hijo. La Secretaría de Seguridad de Tlalpan recogió el testimonio del padre, quien afirmó que solo aceleró unos metros sobre la misma calle y permitió que el pequeño lo alcanzara para dejarlo subir al automóvil, aunque esto no está comprobado.

La policía tomó los datos del adulto y también del menor para iniciar las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, también se dio aviso al Ministerio Público y se espera que el adulto sea sancionado si se comprueba que intentó abandonar a su hijo.

Consecuencias en el niño abandonado

Tras el incidente, un especialista indicó que el menor podría experimentar una fuerte sensación de inseguridad y miedo. Desde la psicología infantil, este tipo de vivencias quiebra el vínculo de confianza con la figura paterna, generando ansiedad y angustia. El niño puede percibir el entorno como amenazante y desarrollar un temor constante a ser abandonado nuevamente.

Asimismo, el experto explicó que este hecho puede afectar seriamente la autoestima y el desarrollo emocional del menor. Es posible que surjan sentimientos de rechazo, culpa o confusión, ya que no logra comprender lo ocurrido. A largo plazo, podrían presentarse dificultades para relacionarse, problemas de conducta o incluso trastornos como ansiedad o estrés postraumático.

Finalmente, el especialista recalcó que estos episodios no deben ser minimizados. Una intervención oportuna en salud mental resulta fundamental para evitar secuelas. Brindar contención, estabilidad emocional y acompañamiento permitirá que el menor recupere la confianza y continúe con un desarrollo más saludable.