Tensión en Venezuela: Disparos y drones en inmediaciones del Palacio de Miraflores desataron alerta

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante la noche del lunes 5 de enero, videos difundidos a través de redes sociales mostraron la presencia de tanques militares en las calles de Caracas, cerca al palacio de Miraflores. De acuerdo al reporte de los usuarios, se escucharon continuos disparos desde la capital venezolana, acto que generó tensión entre los ciudadanos.

Se registran disparos desde Caracas

Las ráfagas comenzaron a escucharse desde las 7 de la noche aproximadamente, en las calles de Caracas, según los reportes preliminares. Presuntos miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela se encontraban resguardando diversas calles de la ciudad y solicitando que los venezolanos ingresen a sus domicilios.

El periodista venezolano Efraín Cruz explicó para Exitosa que un conglomerado de drones se posicionó sobre el espacio aéreo del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela. Según indicó, estos habrían sido derribados por la Guardia Nacional Bolivariana; no obstante, se desconoce la procedencia exacta de los dispositivos. Al momento, el régimen chavista ha ordenado la prohibición de vuelos de drones en Caracas.

Parte de civiles armados también se encontraban en las inmediaciones del palacio de gobierno.

La tensa calma vivida desde la madrugada del 3 de enero, cuando se dio la intervención militar de Estados Unidos sobre territorio venezolano para dar con la extracción de Nicolás Maduro, se habría quebrado a tan solo dos días de tal operativo.

Tras la captura del cabecilla del régimen chavista, parte de los ciudadanos venezolanos optaron por tomar medidas de seguridad, como permanecer dentro de sus viviendas. Adicionalmente, tiendas de abarrotes y diversos negocios decidieron cerrar sus puertas.

🇻🇪🇺🇸🚨| URGENTE: Hay disparos alrededor del palacio de Miraflores en Caracas. Mucho movimiento policial y militar en el área. pic.twitter.com/1WzA7JF7tB — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) January 6, 2026

¿Cuál es la situación actual en otros puntos de Venezuela?

Desde el estado la ciudad portuaria de La Guaira, donde se encuentra el aeropuerto internacional, ciudadanos han reportado alta presencia de helicópteros que estaban sobrevolando la zona.

Por su parte, parte del centro de la capital venezolana continúa sin energía eléctrica desde la intervención militar. Sin embargo, la presencia militar se ha mantenido en las calles en el centro de Caracas.

El reporte de los disparos coinciden con una reunión entre Donald Trump junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, el Departamento de Seguridad sobre el futuro de Venezuela de acuerdo a los intereses de La Casa Blanca.