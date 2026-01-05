Se revelan las PRIMERAS IMÁGENES de la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante la justicia de EE.UU.

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Acompañado por su abogado, Barry Pollack, y junto a su esposa Cilia Flores, la cabeza del régimen chavista, Nicolás Maduro, compareció ante la justicia de Estados Unidos este lunes 5 de enero tras su captura.

Portando un uniforme azul que significa su calidad de procesado primerizo, según la normativa penal de Estados Unidos, el expresidente del país sudamericano enfrenta graves acusaciones como narcotráfico y tráfico de armas que podrían llevarlo a afrontar la pena de muerte.

Primeras vistas de la audiencia

Debido a la prohibición de aparatos electrónicos como cámaras fotográficas al interior de las cortes federales, se mostraron las primeras imágenes del expresidente venezolano Nicolás Maduro en formato boceto.

Ante su comparecencia en el tribunal de Nueva York, se muestra que el exlíder chavista y su esposa, Cilia Flores, portan un uniforme de color azul, color asignado a los reclusos que se encuentran en proceso de recibir una sentencia. Debajo de este llevaba un overol naranja

En el boceto se muestra a Nicolás Maduro de pie, al costado de su defensa legal, Barry Pollack, en lo que sería parte de su audiencia de presentación ante el juez federal de Nueva York, Alvin K. Hellerstein.

Por otro lado, Mark Donnelly, se notificó como el abogado de la esposa de Maduro, Cilia Flores. Tanto Pollack como Donnelly son los abogados que representaran a ambas figuras consideradas por la justicia estadounidense como parte de la organización criminal más grave del mundo respecto al narcotráfico.

Primer boceto de Nicolás Maduro y Cilia Flores (Jane Rosenberg)

En otro momento, se mostró que tanto Maduro como Flores, acusados de ser parte de una mega estructura criminal, se encontraban de pie junto con sus respectivos representantes.

Ambos acusados portaban dispositivos traductores para que se permita el desarrollo de la audiencia de control con menor dificultad. Además, durante la primera audiencia se permitió la ayuda de un intérprete.

Boceto de audiencia de presentación Maduro y Flores

Ambos acusados se declararon inocentes

Durante su intervención ante el juez Hellerstein, el expresidente venezolano Nicolás Maduro se declaró inocente ante la acusación de los cargos por narcotráfico entre otros durante su primera comparecencia este 5 de enero. "Soy inocente, no soy culpable", declaró.

De la misma forma, su esposa Cilia Flores se declaró "inocente, completamente inocente" ante el tribunal federal de Nueva York. Flores es acusada de haber aceptado sobornos entre narcotraficantes y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela.

La próxima audiencia se programó para el próximo 17 de marzo a las 11 de la mañana según determinó el juez neoyorkino en donde Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán ante la justicia estadounidense.

Vestidos con un traje azul y acompañado de sus abogados, Nicolás Maduro y Cilia Flores se presentaron ante la justicia de Estados Unidos este 5 de enero tras ser capturados en Caracas.