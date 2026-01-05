Nicolás Maduro procesado: Programan próxima audiencia de expresidente de Venezuela para el 17 de marzo

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La fecha para la nueva comparecencia de Nicolás Maduro ha sido programada para el próximo 17 de marzo según la disposición del juez federal de Nueva York, Alvin K. Hellerstein.

Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, se presentaron ante la primera audiencia este 5 de enero tras haber sido capturados en la capital de Caracas durante la madrugada del 3 de enero tras un operativo militar en Venezuela.

Programada para el 17 de marzo

Ambos fueron detenidos tras un operativo militar liderado por comandos de élite de la Fuerza Delta del Ejército que incluyó ataques armados en diversos puntos de la capital venezolana. En el asalto se dio la captura en la residencia de Maduro que parecía tipo fortaleza.

Tras su captura durante la madrugada del 3 de enero y posterior traslado a los Estados Unidos, el expresidente de Venezuela junto a su esposa Cilia Flores fueron trasladados hacia el tribunal del Distrito Sur de Nueva York en donde se dio la audiencia de control de los acusados.

Durante la primera comparecencia del expresidente de Venezuela se dio lectura de los cargos en su contra entre los que se incluyen los delitos de narcotráfico y tráfico de armas, entre algunos.

Tal como revelaron las primeras imágenes de la audiencia, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, aparecieron portando un uniforme de color azul, color asignado a los reclusos que se encuentran en proceso de recibir una sentencia. Debajo de este llevaba un overol naranja. Tales primeras imágenes fueron reveladas a través de bocetos.

La audiencia, que tuvo una duración de 40 minutos, estuvo encabezada por el juez Alvin K. Hellerstein de 92 años, quien al inicio solicitó que el acusado confirmara que se trataba efectivamente de Nicolás Maduro.

Finalizada la audiencia, el juez programó la próxima cita para el próximo 17 de marzo. Hasta ese momento, el expresidente venezolano permanecerá detenido. Su abogado, Barry Pollack, indicó que no solicitaría liberación bajo fianza.

"Fui secuestrado", declaró en audiencia

El expresidente venezolano enfrenta cuatro cargos entre los que se incluyen narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posesión de armas y conspiración por tráfico de armas.

En el momento en que se le solicitó identificarse, Maduro aprovechó para declarar que era el presidente de Venezuela y que había sido secuestrado.

"Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas", según relató la periodista de BBC, Madeline Halpert.

Ante ello, le juez intervino para indicar que solo necesitaba su identificación y que habría un "momento y lugar" para que el expresidente ofreciera su versión.