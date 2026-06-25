Terremotos en Venezuela: Antonela Roccuzzo se pronuncia con gesto en favor de los afectados por los desastres

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, diversas figuras del ámbito artístico, deportivo y de redes sociales se han pronunciado para brindar su apoyo en esta crítica situación que vive el país venezolano. Este es el caso de la esposa del futbolista Lionel Messi, Antonela Roccuzzo que por medio de su cuenta oficial tuvo un gesto en favor de los afectados por el desastre.

¿Cuál fue el gesto de Antonela Roccuzzo antes los dos terremotos ocurridos en Venezuela?

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la esposa del futbolista argentino Lionel Messi, compartió un mensaje de solidaridad y difundió una campaña de ayuda para los afectados a través de un enlace que direcciona a realizar un donativo que tiene por finalidad apoyar la causa.

"Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos", escribió Antonela Roccuzzo junto a un enlace titulado "Ayuda para Venezuela".

Mensaje publicado en la cuenta oficial de Antonela Roccuzzo a través de la red social Instagram.

En ese sentido, la difusión de este mensaje en favor del pueblo venezolano, se suma a una cadena de personas del medio que cuentan con un alcance importante en redes sociales y puedes llegar a que más personas realicen un donativo para los damnificados de los terremotos.

Terremotos en Venezuela de gran magnitud

Los movimientos telúricos de magnitud superior a los 7 puntos, sacudieron territorio venezolano, han generado que al menos se registren 188 personas fallecidas y más de 1520 heridos. En ese sentido, el gobierno ha anunciado la desaparición de 157 personas. Por esta razón, es necesaria la colaboración de los demás países al llevar ayuda humanitaria por medio de los canales disponibles.

La empresaria y figura pública cuenta con una audiencia masiva de millones de seguidores alrededor del mundo que puede hacer que el mensaje cobre poder en cuestión de horas y se ha sumado a las demás personalidades internacionales que ejecutan campañas solidarias para las victimas de esta catástrofe suscitada el día de ayer.

Con esta acción de Antonela Roccuzzo y las demás figuras involucradas en difundir el mensaje de ayuda al país afectado, se pueden reunir una serie de herramientas que sean de vital importancia para los afectados por estos desastres naturales que han puesto en alerta a todo el mundo por las posibles repercusiones que puedan haber.