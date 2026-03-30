Tiroteo en colegio de Argentina dejó un alumno fallecido y ocho heridos: Así ocurrió el trágico hecho

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una tragedia se ha suscitado en una institución educativa en la que falleció un alumno tras un ataque armado perpetrado por un compañero suyo de tan solo 15 años. Además, producto de ello, dos estudiantes resultaron heridos.

Tragedia en institución educativa

En Argentina, un alumno ingresó armado a un colegio de la localidad de San Cristóbal, Santa Fe, la Escuela N.º 40 "Mariano Moreno", en donde mató a un compañero en el patio interno de la institución e hirió al menos a otros dos estudiantes adolescentes, que fueron alcanzados por perdigones.

De acuerdo a información del diario Clarín, este hecho se suscitó en la entrada, cuando la comunidad educativa estaba formada, esperando para izar la bandera. El atacante, de tan solo 15 años y que cursaba tercer año, de manera intempestiva extrajo una escopeta de una funda de guitarra y efectuó alrededor de cinco disparos.

La víctima fatal tenía 13 años, así lo confirmó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, en una entrevista con el canal de televisión TN. En medio de la desesperación por el ataque, los jóvenes comenzaron a buscar refugio, rompieron vidrios e hicieron llamados acongojados a sus familiares.

Además, el medio La Nación pudo conocer que el autor del atentado fue aprehendido por los efectivos policiales luego de que un asistente escolar lograra contenerlo tras abalanzarse sobre el estudiante y logró quitarle el arma que sostenía en sus manos.

AMPLIAMOS | Conmoción en Santa Fe: un alumno entró armado a un colegio de San Cristóbal y mató a un compañero pic.twitter.com/LPZ1l2wKSN — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 30, 2026

¿Cuál es el actual estado de salud de los alumnos heridos?

Mientras tanto, se conoció que los alumnos varones que quedaron heridos tienen 13 y 15 años. Ambos debieron ser trasladados de emergencia al Hospital Regional de Rafaela "Dr. Jaime Ferré". Cabe señalar que, además de ellos otros seis escolares fueron atendidos en el hospital local con heridas superficiales.

Al respecto, el menor fue derivado en código rojo por la gravedad de las heridas que tenía en la cara y el cuello. El otro alumno lastimado presentó heridas de menor gravedad, con lesiones en uno de los brazos y en el tórax.

Decretan días de duelo y suspenden clases

Posteriormente al ataque, el Gobierno de Santa Fe decretó dos días de duelo y las autoridades suspendieron las clases en todos los niveles, mientras la Fiscalía local avanza en la investigación para esclarecer lo sucedido.

De manera imprevista, un menor de 15 años, en Argentina, perpetró un ataque armado en su colegio acabando con la vida de su compañero y dejando herido a otros dos más. El hecho causó pánico en la comunidad educativa que buscó refugio en medio de los disparos.