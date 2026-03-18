Arrestan a hombre que profanó iglesia tras escupir en altar y lanzar una cruz

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La policía polaca detuvo a un hombre de 33 años acusado de profanar una iglesia en la ciudad de Białystok, al noreste del país. El sujeto ingresó encapuchado al templo vacío y fue captado por las cámaras de seguridad mientras escupía sobre el altar y arrojaba una cruz contra el sagrario.

El incidente, ocurrido a plena luz del día, generó alarma en la comunidad católica local y encendió el debate sobre la seguridad en los espacios de culto, siendo que se han registrado otros ataques similares en diferentes templos del país en días recientes.

El ataque al templo

De acuerdo con el sacerdote responsable de la parroquia, el individuo también gritó frente al cuadro de la Última Cena y dejó panfletos con mensajes hostiles contra la Iglesia.

No era la primera vez que se registraban incidentes similares: entre septiembre y diciembre del año pasado, otras personas dejaron cartas manuscritas con expresiones de odio hacia Dios y la institución religiosa. En esta ocasión, el comportamiento se tornó más agresivo, lo que llevó a formalizar la denuncia.

Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, un agente local logró identificar al sospechoso y posteriormente arrestarlo en su domicilio. La fiscalía le imputó dos cargos de ofensa a los sentimientos religiosos, delito que en Polonia puede conllevar hasta dos años de prisión.

🇵🇱 | La policía polaca arrestó a un hombre de 33 años después de que entrara en una iglesia católica en el noreste de Polonia, escupiera en el altar y arrojara una cruz. pic.twitter.com/o6SoZpk1UH — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 18, 2026

Otros ataques a parroquias católicas

El caso de Białystok no es aislado. Apenas días antes, en la localidad de Trzebinia, un hombre intentó incendiar la iglesia de San Pedro y San Pablo. El agresor prendió fuego a la puerta principal y alcanzó a quemar los reclinatorios de madera del vestíbulo, aunque no logró ingresar al templo.

Las cámaras de vigilancia captaron al sospechoso, descrito como un hombre de entre 40 y 50 años, que huyó rápidamente. La parroquia pidió colaboración ciudadana para identificarlo y alertó a la policía.

La coincidencia temporal de ambos ataques refuerza la percepción de una ola de agresiones anticatólicas en distintas ciudades polacas. Mientras en Białystok el ataque fue simbólico y directo contra los objetos religiosos, en Trzebinia el objetivo fue provocar un incendio.

Implicancias sociales y judiciales

Los dos casos han generado preocupación en la comunidad católica y en las autoridades, que enfrentan el reto de reforzar la vigilancia en templos. La detención marca un paso en la respuesta de las autoridades polacas frente a los ataques contra iglesias. Sin embargo, la reiteración de hechos como el intento de incendio en Trzebinia evidencia que la problemática va más allá de un caso aislado.