Fatídico accidente aéreo: Heredero millonario, su esposa embarazada y exfutbolista fallecieron

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un fatídico accidente aéreo se regsitró en Guatemala en el que un heredero multimillonario, su esposa embarazada y un exfutbolista fallecieron. Las víctimas iban a bordo de una avioneta que se precipitó al llegar a tierra y ahora el hecho se encuentra en investigación.

Fatídico accidente aéreo

Una tragedia sacudió el sur de Guatemala, donde una avioneta privada se precipitó a tierra provocando la muerte de cuatro personas. Entre ellas se encontraban en heredero multimillonario, su esposa embarazada y un exfutbolista.

El inesperado siniestro generó alarma entre los habitantes de una zona montañosa, quienes reportaron un fuerte estruendo que alertó a los organismos de emergencia que terminaron, a través de su personal, por apersonarse al lugar de los hechos.

Hay que mencionar que, el fatídico suceso en el departamento de San Marcos, cerca al municipio de Esquipulas Palo Gordo. Ya situados allí, las autoridades identificaron entre las personas muertas a Haruld Undrum, un empresario de 53 años que era reconocido por ser heredero de una influyente familia vinculada a un importante grupo de medios de Europa.

Cabe señalar que, junto a él viajaban su esposa llamada Judith Mazariegos, de tan solo 26 años, quien tenía seis meses de embarazo. Además, perdió la vida el exfutbolista Darío Doherr, de 31 años, así como el médico José Carlos Fuentes Orozco, de 48 años.

De acuerdo a los primeros reportes, la aeronave que se accidentó estaba identificada con la matrícula TG - SCO y se halló completamente destruida. Tres de los ocupantes murieron en el lugar, mientras que Doherr, por su parte, alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial cercano donde falleció minutos después pese al esfuerzo del personal de salud por salvarle la vida.

Una avioneta que se dirigía a Guatemala se estrelló en Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos, iba piloteada por Daniel Dario Doherr quien es hermano de Hector Moreira y fue futbolista profesional con la USAC.



Hay una mujer fallecida y también el Dr Jose Carlos Fuentes Aguilar.... pic.twitter.com/V4o9aSsgXH — WI-JO-® (@wijors) March 15, 2026

¿Cuáles fueron las causas de este fatídico accidente aéreo?

La Dirección General de Aeronaútica Civil informó que la aeronave correspondía a un modelo Cessna 182 y que, de acuerdo a las primeras hipótesis habría perdido altitud de forma repentina previamente a colisionar.

Eso sí cabe precisar que si bien aún las causas aún no han sido determinadas, las autoridades no descartan que las condiciones climáticas hayan influido en el desafortunado desenlace.

Hasta ahora, no se conoce el motivo de este viaje ni si obedecía a razones laborales o personales. Mientras tanto distintas organizaciones han expresado su pesar por la tragedia.

Es así como en el sur de Guatemala se registró un fatídico accidente aéreo en el que fallecieron un heredero multimillonario, su esposa embarazada y un exfutbolista. Ahora el hecho es materia de investigación para determinar las causas.