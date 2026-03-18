Ecuador aclara dudas sobre misil hallado en Colombia denunciado por Gustavo Petro

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Ecuador salió al frente de las versiones que apuntaban a un supuesto bombardeo en territorio colombiano. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa Nacional aclaró que la operación militar realizada por las Fuerzas Armadas fue legítima y se ejecutó exclusivamente dentro de los límites ecuatorianos, en el marco de un conflicto contra mafias y grupos criminales.

Proyectil fue lanzado en territorio ecuatoriano

La nota oficial, firmada en Quito este 18 de marzo, detalló que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, sostuvieron una reunión con sus pares colombianos para poder verificar información sobre el operativo.

El análisis conjunto confirmó que la acción militar se desarrolló en territorio ecuatoriano y no en Colombia, como había denunciado el presidente Gustavo Petro en declaraciones previas. Como resultado del encuentro, ambos países acordaron conformar una Comisión Técnica Binacional que investigará las razones por las que un explosivo apareció en suelo colombiano.

La denuncia de Petro

La aclaración llega en medio de tensiones bilaterales. Como se recuerda, el pasado 16 de marzo el presidente Gustavo Petro denunció públicamente un supuesto bombardeo ecuatoriano en su país, calificando las acciones como una violación de soberanía.

Horas después de conocerse el caso, el presidente ecuatoriano respondió a las afirmaciones del mandatario colombiano, negando categóricamente las acusaciones y calificando las declaraciones de su homólogo como "falsas".

"Continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos (narcoterrorismo), en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera. Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", expresaba Noboa.

Gustavo Petro acusa a Daniel Noboa, Presidente de Ecuador, de lanzar bombas al territorio de Colombia para iniciar una guerra en la región... La derecha siempre generando conflicto, muerte y destrucción. pic.twitter.com/jMI0EiwfVT — Guille Vidal (@eltemagv) March 17, 2026

El comunicado del Ministerio de Defensa busca reforzar la posición oficial de Quito: las operaciones se realizan dentro de su territorio y bajo el marco legal del derecho internacional humanitario. La creación de una comisión binacional apunta a reducir la tensión diplomática y a transparentar el proceso de verificación.

La aparición del explosivo abrió un nuevo frente de fricción entre Quito y Bogotá. Sin embargo, la respuesta oficial de Ecuador y el acuerdo para una investigación conjunta buscan encaminar el tema hacia una solución técnica y diplomática.

En paralelo, el gobierno ecuatoriano reafirma que su lucha contra las mafias se mantendrá estrictamente dentro de sus fronteras, intentando cerrar el paso a interpretaciones que puedan escalar el conflicto.