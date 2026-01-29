RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Fuerte colisión

Choque entre bus de transporte público y cisterna deja más de 20 heridos: Accidente bajo investigación

Al menos 25 personas resultaron heridas tras la colisión entre una unidad de transporte público y un camión cisterna. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente.

Accidente en Maracaibo: Choque dejó 25 heridos.
Accidente en Maracaibo: Choque dejó 25 heridos. (Globovisión)

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 29/01/2026

Un aparatoso accidente de tránsito dejó como saldo preliminar más de 20 heridos. Las autoridades investigan las causas exactas que provocaron el choque entre un bus de transporte público y un camión cisterna.

Colisión de vehículos deja más de 20 heridos

Una vez más las pistas se convierten en el escenario de una tragedia. Lo que debía ser un recorrido tranquilo por las calles del municipio de Maracaibo se convirtió en un momento de terror para los pasajeros de un bus de transporte público de la línea UNI 6.

De acuerdo a los primeros reportes, la unidad se encontraba circulando por la calle 67 Cecilio Acosta con la avenida 4 Bella Vista hasta que de pronto fue impactado por un camión cisterna con rótulos de la Gobernación del Zulia. El accidente causó conmoción debido al fuerte estruendo y provocó la paralización del tráfico en esta zona de alta afluencia vehicular. 

Debido a la magnitud del accidente, se tuvieron que movilizar hasta la zona, al menos 10 ambulancias, miembros de los Bomberos de Maracaibo, en Venezuela y agentes policiales.

Accidente en Maracaibo bajo investigación

Durante las primeras diligencias de las autoridades se reportó que habría al menos 25 heridos, la mayoría pasajeros del autobús, que fueron trasladados de inmediato a tres centros médicos: el Hospital Universitario de Maracaibo, el Hospital Central y otro centro asistencial no especificado. 

"Una colisión. Hasta el momento se registran 25 lesionados. (...) Inmediatamente se actuó de manera eficaz y eficiente", informó Marcos Amaya, director de Seguridad Ciudadana en Maracaibo.

Asimismo, se reportó que una comisión de la División de Investigaciones de Accidentes de Tránsito Terrestre (Diatt), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas que dieron origen a la colisión de ambos vehículos.

Lamentablemente, un nuevo accidente se registró y esta vez en Venezuela. Al menos 25 personas resultaron lesionadas tras el choque entre un bus de transporte público y un camión cisterna en el municipio de Maracaibo.

