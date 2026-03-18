La NASA confirmó la caída de un asteroide de 7 toneladas al noreste de Estados Unidos

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La NASA confirmó la caída de un asteroide de 7 toneladas de peso y casi 2 metros de diámetro durante la mañana del reciente martes en Ohio, al noreste de Estados Unidos. El fenómeno fue captado por diversos usuarios de las redes sociales generando asombro y curiosidad.

La NASA confirmó la caída de un asteroide de 7 toneladas

El insólito suceso se registró alrededor de las 9 de la mañana (hora local) del martes 17 de marzo cuando un gran meteorito atravesó la atmósfera terrestre a una velocidad aproximada de 72.420 kilómetros por hora antes de explosionar en el aire lo que ocasionó un gran estruendo provocando el pánico entre muchas personas que creyeron que se trataba de una detonación grave.

De acuerdo a la Administración Nacional de Aeronaútica y del Espacio de Estados Unidos (NASA), este objeto rocoso tiene un diámetro de casi 1,83 metros y pesa alrededor de siete toneladas.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional, el evento fue detectado mediante sectores satelitales que registraron una estela brillante en el cielo, consistente con el ingreso de un objeto espacial.

Hay que mencionar que, fue visible a plena luz de día como una bola de fuego en varios estados del territorio norteamericano entre los que destacan Wisconsin, Maryland, Pensilvania, Virginia y Ohio. Este fenómeno es poco común debido a la intensidad de brillo requerida para ser percibido en esas condiciones.

#ElFinancieroTV | ☄️ La NASA confirmó este martes la caída de un meteorito en el noreste de Estados Unidos; tenía un peso estimado de 7 toneladas.

📺: @SofiaVillalobos pic.twitter.com/cAzgOF200F — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) March 18, 2026

Buscan fragmentos del asteroide

Además, un dato que hay que resaltar es que según el análisis preliminar el asteroide ingresó sobre el lago Erie y se fragmentó en el aire cerca de Valley City, en Ohio libernando una energía equivalente a unas 250 toneladas de TNT, lo que generó una onda expansiva que se percibió en tierra como un estruendo similar a una explosión o temblor.

En diversas localidades, los habitantes refirieron haber percibido un estruendo ensordecedor y en otros casos, afirmaron que sus viviendas fueron sacudidas a causa de la onda expansiva.

Tal fue su magnitud que, organizaciones como la Sociedad Americana de Meteoros recibió más de un centenar de reportes del evento desde diversos puntos inclusive Canadá.

Autoridades locales iniciaron labores de rastreo en el condado de Medina, Ohio, donde se estima que pudieron haber caído fragmentos del objeto, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas.

Es así como, la NASA confirmó la caída de un asteoride de siete toneladas al noreste de Estados Unidos. Este objeto rocoso tiene un diámetro de casi 1,83 metros y atravesó la atmósfera terrestre a una velocidad aproximada de 72.420 kilómetros por hora antes de explosionar en el aire.