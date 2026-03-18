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Mano derecha de Maduro

Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino tras más de 10 años como Ministro de Defensa

La presidenta encargada de Venezuela removió al histórico jefe militar, clave en el régimen chavista, en medio de la reconfiguración del poder tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Padrino era brazo derecho de Nicolás Maduro, inamovible desde el 2014.
Padrino era brazo derecho de Nicolás Maduro, inamovible desde el 2014. (Composición Exitosa)

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 18/03/2026

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Los cambios tras la caída y detención de Nicolás Maduro siguen reflejándose dentro de la estructura política en Venezuela con el nuevo mandato de Delcy Rodríguez a la cabeza del régimen y la restauración de sus relaciones con Estados Unidos.

Esta vez, el cambio alcanzó a Vladimir Padrino López, quien fuera hasta la fecha y por 12 años seguidos, el Ministro de Defensa y uno de los los personajes más cercanos al líder chavista dentro de las Fuerzas Armadas. Rodríguez confirmó la destitución del militar este miércoles, agradeciendo públicamente los años de servicio prestados al régimen.

Su lugar será ahora ocupado por el general Gustavo González López; sin embargo, la presidenta venezolana señaló que Padrino continuará trabajando en un área distinta, aunque sin precisar nen cuál.

Así, se marca el fin de una era militar fuertemente influida por la cercanía a Nicolás Maduro, con movimiento que buscaría reorganizar la lealtad de la institución, siendo que esta, tras la operación militar estadounidense que capturo a Maduro, manifestaba una "lealtad absoluta" al liderazgo anterior.

Rodríguez oficia la salida de Padrino López.
Rodríguez oficia la salida de Padrino López.

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La salida de Vladimir Padrino López marca un punto de quiebre en la política venezolana tras más de una década en el cargo, hoy en un contexto de reacomodo de fuerzas luego de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

En paralelo, la mandataria ha movido otras piezas del gabinete, como Paula Henao en Hidrocarburos y Luis Villegas en Industrias y Comercio Nacional, en sustitución de Alex Saab, lo que evidencia un distanciamiento de figuras vinculadas al círculo más cercano de Maduro.

Reacomodo en Defensa

El relevo en el Ministerio de Defensa recayó en el general Gustavo González López, con amplio recorrido en organismos de inteligencia y seguridad, conocido por su papel en la represión interna y señalado por organismos internacionales por violaciones a derechos humanos.

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Su trayectoria incluye cargos en el Sebin, la DGCIM, el Ministerio de Interior y Justicia, y la Milicia Nacional Bolivariana. La designación refuerza la idea de que Rodríguez apuesta por un perfil más duro, con experiencia en control interno y capacidad de sostener el aparato militar en un momento de transición.

La destitución de Padrino refleja el reacomodo del poder en Venezuela. Con un nuevo ministro de Defensa de perfil duro y con antecedentes en inteligencia y represión, Delcy Rodríguez envía un mensaje claro: la prioridad es asegurar el control militar y político en medio de la transición, mientras redefine alianzas y busca sostener la gobernabilidad.

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