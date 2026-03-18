Guerra en Oriente Medio: Irán confirma muerte de Alí Larijani, un hombre clave en la seguridad nacional del país

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La República Islámica de Irán confirmó este miércoles 18 de marzo, el asesinato de Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, a manos de la coalición israelí-estadounidense.

El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó la pérdida de una de las máximas autoridades del país persa. Su jerarquía era tan relevante, que tras el derrocamiento de entonces líder supremo, ayatolá Ali Khameneí, se pensaba que podría tomar las "decisiones más importantes", teniendo en cuenta que el nuevo líder supremo, Mojtaba Khameneí, estaría incapacitado debido a un ataque de las fuerzas de oposición.

Irán califica el hecho como "ataque terrorista"

La institución iraní calificó como "acto terrorista" el ataque perpetrado en una zona residencial de Teherán, capital de Irán, donde también falleció su hijo, Morteza Larijani; el subdirector de Seguridad Interna de la secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alireza Bayat; y varios de sus guardaespaldas iraníes.

"Sin duda, este tipo de actos terroristas no solo no debilitarán la férrea voluntad del pueblo iraní de defender su seguridad y sus intereses nacionales, sino que reforzarán aún más la cohesión nacional, la firme determinación y la resistencia del pueblo y de los líderes de la República Islámica de Irán en defensa de la integridad del país", señalaron.

Por su parte, canciller iraní, Abbas Araghchi, condenó el crimen contra Larijani; asimismo, instó a las Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad a responder de "manera firme" las agresiones que viene sufriendo su país desde el pasado 28 de febrero, la misma que llamó como una "enfermiza adicción de matar" por parte de las fuerzas de Benjamín Netanyahu y Donald Trump.

"La indiferencia frente a la enfermiza adicción a matar, al terrorismo, al genocidio y a los atroces crímenes de la banda usurpadora que gobierna la Palestina ocupada arrastrará al mundo y a la civilización humana hacia la ilegalidad, la destrucción de los valores morales y un caos cuyas consecuencias recaerán sobre todos los países y sobre cada ser humano", advirtió.

Trump lanza advertencia a la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a los aliados de la OTAN, asegurando que se enfrentarán a un futuro "muy sombrío" si no colaboran con Washington para desbloquear el estrecho de Ormuz.

"Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí", dijo Trump al "Financial Times". "Si no hay respuesta, o si la respuesta es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", aseguró.

En ese sentido, expresó que espera que China "ayude a desbloquear" el estratégico paso marítimo, antes de su visita al mencionado país a inicios de abril, donde tiene previsto un encuentro con su homólogo, Xi Jinping.

La crisis en Oriente Medio se agudiza día a día con los anuncios de ataques de parte y parte, ante la expectativa del mundo sobre sus graves consecuencias políticas, económicas y comerciales.