Tragedia tras volcadura: Reportan seis muertos y tres heridos graves tras fatal choque múltiple

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un terrible accidente se registró el primero de junio dejando como saldo a tres personas heridas y otras 6 que fallecieron por la magnitud de la colisión. Según el vocero policial, el exceso de velocidad y una imprudente maniobra por rebasar al otro vehículo fueron las causas principales del trágico incidente.

Detalles y causas del siniestro

Las autoridades señalaron que el conductor de la mototaxi intentó rebasar en una zona completamente prohibida. Este movimiento bloqueó la visibilidad de los otros conductores, ocasionando que el autobús de la empresa OCC y la camioneta Nissan impacten violentamente, volcando sobre la pista.

"El conductor de la trimoto realizó una maniobra de rebase a alta velocidad en una zona de línea continua, obstruyendo la visibilidad de los otros conductores involucrados, lo cual desencadenó este fatal choque múltiple que lamentamos profundamente", explicaron las autoridades.

#ATENCIÓN 🚨Fuerte accidente sobre la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del km 15.



Una camioneta quedó completamente destrozada y la circulación permanece cerrada en ambos sentidos. En el percance estuvo involucrada una unidad AU.



Elementos de @CAPUFE y del Ejército... pic.twitter.com/PB6THfV51O — Puebla Noticias en Sicom (@SicomNoticias_) June 2, 2026

La fuerza del impacto dejó como resultado el fallecimiento de seis personas en la escena. El cuerpo de bomberos, Defensa Civil y la policía coordinaron las labores de rescate para ayudar a las víctimas que quedaron atrapadas y coordinar el flujo vehicular de la zona.

Atención médica y situación legal

Los heridos fueron llevados de emergencia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en Matías Romero. Según reportes médicos, uno de las víctimas se encuentra en estado de coma debido a la severidad de sus lesiones.

El personal médico mantiene bajo observación médica a los heridos en busca de poder estabilizarlos. A su vez, las autoridades vienen trabajando en el peritaje necesario para poder encontrar las responsabilidades de los conductores involucrados, observando meticulosamente toda evidencia recolectada en el lugar del accidente.

#Entérate || Tres personas sin vida, el saldo de un fuerte accidente en la carretera federal 200 en la Costa, entre camion urbano y una camioneta repartidora de agua #Regiones #Oaxaca pic.twitter.com/nBfD2hdrAE — Oaxaca Capital (@OaxacaCapital) June 2, 2026

Las indagaciones continúan para detectar si existieron otros factores que motivaron este incidente. Asimismo, la fiscalía también se encuentra recolectando pruebas periciales, junto a testimonios de los choferes implicados, garantizando la sanción respectiva de acuerdo a la legislación actual del estado de Oaxaca.

La identificación de las víctimas fue completamente difícil para los familiares. Además, se confirmó que entre los fallecidos se encuentran dos hermanos de San Sebastián Zinacatepec, cuyos restos serán llevados a su pueblo de origen para los servicios funerarios correspondientes.

Este accidente remarca la importancia de respetar las normas de tránsito. Este impacto en la carretera Transístmica deja como saldo a seis muertos y tres heridos de gravedad, mostrando los peligros latentes para quienes transitan cotidianamente por estas rutas y dejando en conmoción al pueblo mexicano.