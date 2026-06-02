RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Accidente en carretera

Tragedia tras volcadura: Reportan seis muertos y tres heridos graves tras fatal choque múltiple

Un terrible choque múltiple en carretera fue registrado el 1 de junio, donde seis personas perdieron la vida y al menos tres resultaron heridas. El accidente involucró un autobús, una camioneta y una mototaxi.

El accidente dejó 6 muertos.
El accidente dejó 6 muertos. (Difusión)

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 02/06/2026

Síguenos en Google News Google News

Un terrible accidente se registró el primero de junio dejando como saldo a tres personas heridas y otras 6 que fallecieron  por la magnitud de la colisión. Según el vocero policial, el exceso de velocidad y una imprudente maniobra por rebasar al otro vehículo fueron las causas principales del trágico incidente.

Detalles y causas del siniestro

Las autoridades señalaron que el conductor de la mototaxi intentó rebasar en una zona completamente prohibida. Este movimiento bloqueó la visibilidad de los otros conductores, ocasionando que el autobús de la empresa OCC y la camioneta Nissan impacten violentamente, volcando sobre la pista.

"El conductor de la trimoto realizó una maniobra de rebase a alta velocidad en una zona de línea continua, obstruyendo la visibilidad de los otros conductores involucrados, lo cual desencadenó este fatal choque múltiple que lamentamos profundamente", explicaron las autoridades.

La fuerza del impacto dejó como resultado el fallecimiento de seis personas en la escena. El cuerpo de bomberos, Defensa Civil y la policía coordinaron las labores  de rescate para ayudar a las víctimas que quedaron atrapadas y coordinar el flujo vehicular de la zona.

¡Tragedia en San Miguel!: Trabajador muere sepultado tras colapso en construcción de edificio
Lee también

¡Tragedia en San Miguel!: Trabajador muere sepultado tras colapso en construcción de edificio

Atención médica y situación legal

Los heridos fueron llevados de emergencia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en Matías Romero. Según reportes médicos, uno de las víctimas se encuentra en estado de coma debido a la severidad de sus lesiones.

El personal médico mantiene bajo observación médica a los heridos en busca de poder estabilizarlos. A su vez, las autoridades vienen trabajando en el peritaje necesario para poder encontrar las responsabilidades de los conductores involucrados, observando meticulosamente toda evidencia recolectada en el lugar del accidente.

Tragedia en carretera de Lambayeque: choque entre miniván y tráiler deja dos muertos y diez heridos
Lee también

Tragedia en carretera de Lambayeque: choque entre miniván y tráiler deja dos muertos y diez heridos

Las indagaciones continúan para detectar si existieron otros factores que motivaron este incidente. Asimismo, la fiscalía también se encuentra recolectando pruebas periciales, junto a testimonios de los choferes implicados, garantizando la sanción respectiva de acuerdo a la legislación actual del estado de Oaxaca.

La identificación de las víctimas fue completamente difícil para los familiares. Además, se confirmó que entre los fallecidos se encuentran dos hermanos de San Sebastián Zinacatepec, cuyos restos serán llevados a su pueblo de origen para los servicios funerarios correspondientes.

Este accidente remarca la importancia de respetar las normas de tránsito. Este impacto en la carretera Transístmica deja como saldo a seis muertos y tres heridos de gravedad, mostrando los peligros latentes para quienes transitan cotidianamente por estas rutas y dejando en conmoción al pueblo mexicano.

Temas relacionados Accidente en carretera México Oaxaca reporte de tránsito seguridad vial siniestro vial

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA