Cementerio General de Tacna se prepara para recibir miles de visitantes por el Día de Todos los Santos con medidas de prevención sanitaria

El Cementerio General de Tacna ya se encuentra preparado para la gran afluencia de visitantes que llegarán este 1 de noviembre, con motivo del Día de Todos los Santos. Desde tempranas horas, se observa el movimiento de familias que acuden a limpiar y adornar las tumbas de sus seres queridos.

El gerente de Comercialización e Inversiones de la Sociedad de Beneficencia de Tacna, Joao Ordoñez, informó que se ha cumplido con las labores de limpieza y mantenimiento. "Ya hemos podido hacer la limpieza, el mantenimiento y la desinfección de los pozos", explicó.

Asimismo, precisó que se ha culminado el pintado de la fachada y de los interiores.

"Para mañana tenemos programado ya hacer la limpieza y el pintado de las bancas y de la carroza para poder dejar eh óptimas condiciones ya lo que es el ingreso de del cementerio", dijo.

Coordinación y seguridad garantizadas

Ordoñez adelantó que este año se espera una concurrencia superior a los 10 mil visitantes, debido a que la fecha caerá en fin de semana largo. "La Policía Nacional nos van a apoyar con quince efectivos policiales los cuales ellos van a custodiar a través del control de requisitoria dentro del cementerio", señaló.

Las puertas del cementerio permanecerán abiertas desde el viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. Además, recordó que está prohibido el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas, en cumplimiento de las disposiciones de la Dirección Regional de Salud (Diresa).

Prevención sanitaria ante el dengue

La especialista del equipo de vigilancia sanitaria de la Diresa, Rosa Valdivia, destacó que se ha trabajado coordinadamente con la administración del cementerio para reforzar las medidas de prevención sanitaria. "Por lo general, estamos recomendando que usen arena húmeda sí es que llevan flores", explicó.

Valdivia también recordó que está prohibido fumar, vapear y consumir alimentos preparados dentro del recinto.

"Estamos cuidando la salud de la población, porque entendemos que vienen a rendir homenaje a sus seres queridos, pero deben hacerlo en un ambiente seguro y saludable", afirmó.

Recomendaciones para los visitantes

La Diresa Tacna recomienda asistir con gorra o sombrero, portar agua embotellada, evitar la aglomeración y seguir las indicaciones del personal del cementerio.

Tanto la Beneficencia como la Diresa reiteraron su compromiso para que el Día de Todos los Santos se desarrolle con orden, respeto y bajo estrictas medidas de limpieza y prevención sanitaria.