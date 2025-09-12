Daniel Lazo aparece aparentemente ebrio durante presentación en quinceañero

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La viralización de nuevos videos del cantante Daniel Lazo ha generado todo un revuelo en redes y medios de farándula. En las imágenes compartidas por Todo se filtra, se aprecia al primer ganador de La Voz Perú dando una presentación en un quinceañero que dejó mucho que desear, despertando preocupación entre sus seguidores por su aparente estado de ebriedad.

Daniel Lazo en aparente estado de ebriedad

El escándalo comenzó luego de que 'Metiche', conductor del programa Todo se filtra, recibiera nuevas imágenes de la presentación de Daniel Lazo en un quinceañero.

Según se puede ver en los videos, el cantante desentonó varias canciones y se mostró con evidente dificultad para mantenerse firme, lo que generó sorpresa y decepción entre los asistentes.

La quinceañera, ilusionada de escuchar algunos de los éxitos que lo consagraron, habría quedado decepcionada por el estado del artista.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar: mientras algunos lamentaron la situación, otros manifestaron preocupación por posibles problemas con el alcohol que podrían estar afectando la carrera del intérprete.

No es la primera vez que Daniel Lazo protagoniza un momento controversial relacionado con su comportamiento en público. Hace apenas unos días, Todo se filtra compartió imágenes del cantante saliendo del mismo evento en aparente estado de ebriedad, siendo ayudado por una persona para poder caminar.

'Metiche' señaló que ya en ocasiones anteriores se había notado a Daniel Lazo con copas de más y advirtió: "Lamentable esa situación. Yo no soy el indicado o el especialista para decirlo, pero ya en otras oportunidades lo hemos visto pasado de copas. Al parecer podría tener un problema con el alcohol".

¿Quién es Daniel Lazo?

Daniel Esteban Lazo Sánchez, nacido en 1990 en Ayacucho, alcanzó la fama en 2013 tras convertirse en el primer ganador del programa musical La Voz Perú, un logro que marcó el inicio de una carrera respaldada por Universal Music.

Su sencillo debut, "Si no es contigo", lo catapultó de inmediato a la escena de la balada romántica y el pop nacional, consolidando su éxito con discos posteriores como 16 (2016) y El amor y otras mentiras (2018).

Tras este rápido ascenso, Daniel Lazo combinó su carrera musical con incursiones en la actuación, participando en producciones como La última noticia.

Los videos recientes de Daniel Lazo en el quinceañero muestran una presentación que no pasó desapercibida. Su aparente estado de ebriedad y el desempeño irregular sobre el escenario han sido motivo de conversación en medios y redes sociales.