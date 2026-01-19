RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Ojo en Groenlandia

Trump lanza intimidante mensaje tras no recibir el Nobel: "Ya no me siento obligado a pensar puramente en la paz"

El presidente Donald Trump asegura que no ya se siente "obligado a pensar puramente en la paz" tras no haber recibido el premio Nobel.

Trump ya no piensa "puramente en la paz"
Trump ya no piensa "puramente en la paz" (REUTERS/Kevin Lamarque)

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 19/01/2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envío un mensaje al primer ministro noruego donde reafirma su intención de ocupar Groenlandia y expresa que ya no se siente obligado "a pensar puramente en la paz". Ello, luego de que el comité Nobel no le haya otorgado el máximo galardón en el 2025.

Trump no se siente "obligado a pensar puramente en la paz"

Trump busca anexar Groenlandia así complique relaciones con sus principales aliados europeos. Así lo expresó mediante un mensaje enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, comunicado que fue confirmado por funcionarios cercanos a este.

En el mensaje, Trump responsabiliza a Noruega de no haber obtenido el premio Nobel de la Paz a pesar de que con su intervención se han "detenido ocho guerras y más", según precisa. Por tal razón, ahora la nueva postura del mandatario norteamericano sería no "pensar puramente en la paz".

"Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras y más, ya no me siento obligado a pensar puramente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos de América", 

Ahora, se enfocaría solo en los intereses de Estados Unidos, a pesar que este ha sido su justificante para sus operativos extranjeros.

Trump quiere "proteger" Groenlandia 

Su comunicado no solo advierte que sus intereses solo se enfocarían en su país, sino que justifica su intervención por buscar "proteger" Groenlandia de Rusia y China, sus principales rivales.

Dinamarca no estaría brindando una adecuada protección a Groenlandia, según Trump. Además, asegura que este país no cuenta con "derecho de propiedad" solo por extraer material desde hace varios años.

"Dinamarca no puede proteger Groenlandia de Rusia y China, y en cualquier caso, ¿por qué tienen derecho de propiedad? No hay documentos escritos, solo es que uno de sus barcos atracó allí hace cientos de años, pero nosotros también tuvimos barcos atracando"

