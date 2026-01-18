Hombre se salva de morir bajo el hielo gracias su chihuahua: "Sin él, no me habrían encontrado"

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En los Alpes suizos, Jan Giliar, un excursionista vivió una experiencia límite que pudo terminar en tragedia. Durante una caminata sobre un glaciar, el terreno cedió bajo sus pies y quedó atrapado en una cavidad de hielo, sin posibilidad de moverse ni de pedir ayuda.

La temperatura era gélida y el silencio del entorno hacía que sus gritos se perdieran en la inmensidad. Su salvación llegó de la forma más inesperada: su chihuahua, de nombre Filip, un perro diminuto que con sus ladridos logró alertar al equipo de rescate.

Jan relató que había salido a explorar confiado en su experiencia previa en la montaña, pero nunca imaginó que el glaciar ocultaba un peligro tan inmediato. El frío comenzó a apoderarse de su cuerpo y la desesperación se instaló rápidamente. "Sin mi perro, el equipo de rescate no me habría encontrado", confesó después, aún conmovido.

Filip, el héroe chihuahua de dos años y medio.

El héroe inesperado

el senderista comentó que, tras caer, usó su walkie-talkie para contactar con alguien. Afortunadamente, un hombre desconocido, a unos 100 metros de distancia, casualmente tenía la misma frecuencia, y al entender la situación, pidió ayuda en helicóptero. El trabajo fue complicado porque no sabían dónde podía ubicarse.

sin embargo, el pequeño Filip no se apartó de la zona donde su dueño había quedado atrapado. Sus ladridos en medio del silencio gélido y el hecho de quedarse en un lugar visible, se convirtieron en la guía que permitió a los rescatistas ubicar el punto exacto.

En un entorno donde la fuerza y la resistencia suelen ser atributos de perros grandes, este animal demostró que la lealtad y el instinto pueden ser decisivos.

El chihuahua se quedó cerca al lugar donde ocurrió el accidente.

El operativo de rescate

Los equipos especializados trabajaron durante horas para liberar al hombre, a quien ya le empezaba a ganar el frío, el agotamiento y el dolor que representó la caída.

La operación fue delicada por el riesgo de nuevos desprendimientos de hielo, pero finalmente consiguieron sacarlo y trasladarlo a un hospital cercano. Los médicos confirmaron que se recuperará, aunque destacaron que el tiempo jugaba en su contra y que la intervención rápida fue crucial.

El caso ha ganado resonancia en medios internacionales, no solo por el dramatismo del rescate, sino por el papel del chihuahua. La imagen de un perro tan pequeño convertido en héroe en un escenario tan extremo capturó la atención del público, dando un recordatorio de que los animales poseen un instinto protector que trasciende su tamaño.

Jan a su salida del hospital con el pequeño Filip en brazo.

El hombre salvado asegura que nunca volverá a subestimar a su perro y que, desde ahora, lo considera su "ángel guardián". La experiencia también abre un debate sobre la importancia de los animales de compañía en situaciones de emergencia. En este caso, la simple entereza de Filip bastó para marcar la diferencia entre la vida y la muerte.