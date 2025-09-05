Trump amenaza con derribar aviones de Venezuela si sobrevuelan zona de seguridad de Estados Unidos

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela continúa, luego de que dos aviones hayan pasado cerca de los buques estadounidenses en el Caribe. Ante ello, el presidente Donald Trump, amenazó con derribarlos si sobrevuelan su zona de seguridad en aguas internacionales.

Venezuela está advertida

Desde su oficina en la Casa Blanca, el mandatario norteamericano lanzó la advertencia al ser preguntado por los medios de comunicación. El líder del Partido Republicano no dudó en afirmar que si esto vuelve a ocurrir, desplegará armas para destruir cualquier aeronave que invada su espacio.

"Tengo que decir que estarán en problemas. Le avisaremos sobre eso, escuchamos que sucedió, pero no terminó, no como lo describen. Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados", manifestó el mandatario estadounidense.

No es la primera acción que el presidente norteamericano toma. En pasado martes 2 de setiembre, el gobierno de Estados Unidos confirmó el hundimiento de una embarcación que presuntamente, transportaba droga hacia el país norteamericano. 11 personas habrían fallecido producto del ataque.

Sin embargo, desde Caracas se puso en duda la veracidad de la operación y del video publicado por el mismo mandatario como una prueba fidedigna. Desde su perspectiva, existen múltiples inconsistencias presentes en el material audiovisual y tras analizar su veracidad a través de herramientas de inteligencia artificial.

EE:UU denunció sobrevuelo

El último jueves 5 de setiembre, la Casa Blanca denunció que dos aviones venezolanos volaron cerca de un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales este jueves, en una maniobra que el Departamento de Defensa de EE.UU. calificó de "altamente provocadora".

"Hoy, dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales. Esta acción altamente provocadora fue diseñada para interferir con nuestras operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo" reza el comunicado que difundió esta oficina.

Cabe precisar que Estados Unidos desplegó navíos militares al mar caribe para interceptar cualquier embarcación que salga de Venezuela con destino al país norteamericano con droga. Esto alertó a Nicolás Maduro, quien ordenó que la milicia bolivariana entre en operatividad.

De esta forma, Donald Trump indicó que ha autorizado el derribo de cualquier avión militar de Venezuela que se atreva a sobrevolar el espacio de sus barcos en aguas internacionales. Esto lo dijo luego de que dos aeronaves del país llanero pasaran cerca de uno de los buques de su flota desplegada en el mar Caribe.