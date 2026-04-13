Trump ordena a su Armada bloquear el estrecho de Ormuz tras el fracaso de negociaciones con Irán

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz en respuesta a un infructuoso intento de acuerdo con Irán sobre sus ambiciones nucleares.

La disposición contemplará la interceptación de la fuerzas militares estadounidenses a cualquier buque que navegue a través de estratégico canal de comercio y la detonación de minas marinas colocadas por Irán.

"Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", sostuvo el mandatario estadounidense a través de su cuenta de Truth Social.

Trump ordena bloqueo naval en estrecho de Ormuz

En su mensaje, el mandatario estadounidense reconoció que las conversación entre ambas naciones había permitido el acuerdo en una mayoría de puntos, con excepción de la cuestión nuclear.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la Casa Blanca anunció que los bloqueos navales a los buques que intenten ingresar o salir de puertos iraníes empezará a regir a partir de este lunes 13 de abril a las 10:00 a.m. (horario del este).

La orden de Trump ocurre en un contexto de negociaciones entre EE.UU. con Irán a través de la mediación de Pakistán en un esfuerzo por poner fin a un conflicto bélico que ya se extiende por más de seis semanas.

Con la decisión, el alto al fuego acordado la semana pasada se mantiene nuevamente en el limbo y amenaza con poner en peligro las economías de numerosas naciones en el mundo que transitan por estas aguas internacionales.

"Pronto empezará el bloqueo. Otros países estarán involucrados", señaó Donld Trump sin dar más detalles.

Alto al fuego puede cambiar de rubo

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que el alto el fuego en Irán puede "cambiar de rumbo" en un periodo de tiempo muy corto, informaron medios israelíes.

Netanyahu ha enfrentado crecientes críticas en Israel, con detractores que afirman que la guerra no ha logrado sus objetivos iniciales, incluidos el "cambio de régimen" y la eliminación de las reservas de misiles balísticos de Irán.

De esta manera, la tensión ´bélica continúa en Oriente Medio con la decisión del presidente norteamericano de bloquear el tránsito naval a través del estrecho de Ormuz en Irán.