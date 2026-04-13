Bad Bunny sorprende al "aparecer" en el país en medio de las Elecciones 2026: "Perú es clave"

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mientras millones de peruanos estaban en plenas Elecciones Generales 2026, Bad Bunny se hizo tendencia en redes sociales sin estar aquí. El 'Conejo Malo' publicó unas fotos que causaron un revuelo total, trayendo nostalgia y miles de comentarios en cuestión de minutos.

Bad Bunny viral en Elecciones 2026

Todo empezó el domingo 12 de abril, justo con las Elecciones Generales 2026 encima. Mientras millones de peruanos votaban, Bad Bunny sorprendió al compartir en sus redes sociales varias fotos de su visita al país, realizada meses atrás, en enero.

Bad Bunny está (finalmente) subiendo a sus historias de Instagram el dump de cuando se encontraba en Perú para dar sus conciertos.



Me parece FUNDAMENTAL recordar que les dio algunas de las mejores exclusivas del tour: 'Si estuviésemos juntos' y 'Booker T' 💗 pic.twitter.com/d1d9pRPTnH — sofia (@suehenito) April 12, 2026

Las fotos mostraban al intérprete de 'Me porto bonito' viviendo el día a día por nuestro país: desde pasear en mototaxi hasta su paso por el aeropuerto Jorge Chávez y una buena cena en el restaurante Maido. Toda la gente enloqueció.

Las publicaciones no tardaron en viralizarse. En cuestión de minutos, miles de usuarios comenzaron a comentar y compartir el contenido, posicionando nuevamente al cantante puertorriqueño como tendencia en Perú, incluso en un día marcado por el ámbito político.

Bad Bunny reafirma su amor por Perú

Más allá de las imágenes, lo que terminó de conectar con el público fue el mensaje que compartió el cantante. En él, Bad Bunny dejó en claro el significado especial que tiene Perú en su carrera y vida personal.

Con lo político que es Bad Bunny no se me hace casualidad que suba 8 historias dedicadas al Perú el día de elecciones y termine con una foto del 🌞en Lima pic.twitter.com/S9Bu9iU3hm — lupic (@dimelupic) April 12, 2026

"Perú es clave... no es una frase vacía, es un hecho", escribió el artista, resaltando el vínculo que ha construido con el país desde su primera visita en 2017.

El intérprete de 'Yo perreo sola' también destacó el cariño recibido durante su más reciente paso por Lima, señalando: "Se sintió como un amor con más confianza, como si ya nos conociéramos".

Además, hizo referencia a la respuesta del público durante sus presentaciones, especialmente al interpretar canciones con influencia de salsa: "Para mí era importante su aprobación y la manera en que cantaron lo dijo todo".

En su mensaje, Bad Bunny también reveló que no atravesaba su mejor momento antes de llegar al país. Sin embargo, aseguró que la energía del público peruano fue clave para transformar esa situación. "La energía que me regalaron desde la primera noche fue otra cosa", expresó.

Así, en medio de las Elecciones Generales 2026, Bad Bunny logró "aparecer" en el país a través de redes sociales, generando una ola de reacciones con imágenes y mensajes sobre su paso por Perú. Su publicación, difundida durante la jornada electoral, volvió a posicionarlo como tendencia.