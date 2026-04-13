Elecciones 2026: Cancillería confirma los 2 estados de EE.UU. en donde peruanos podrán votar este 13 de abril

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú comunicó la disposición de ampliar el horario de sufragio hasta el lunes 13 de abril en dos estados de los Estados Unidos, en locales en donde por diferentes motivos no se pudo instalar a tiempo las mesas de sufragio.

Cancillería amplia hora de sufragio en EE.UU.

La jornada electoral extraordinaria, dispuesta por orden del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), será implementada en las localidades de Paterson y Orlando de EE.UU.

La Cancillería informa que en el primer estado no se pudieron instalar ocho mesas (086804, 086822, 086823, 086827, 086876, 086891, 086894 y 086895). Mientras tanto en la segunda localidad no se pudieron habilitar tres mesas (086627, 086628 y 086642).

El sufragio para los electores que residen en dichos estados de EE.UU. se llevará a cabo en los locales del Consulado General del Perú en Paterson y Orlando, informó la entidad estatal a través de un comunicado de prensa.

Con esta disposición, el horario previsto para la instalación de las mesas se ampliará hasta las 2:00 p.m. y el horario de sufragio hasta las 6:00. p.m. En ese sentido, la Cancillería exhortó a los miembros de mesa titulares y suplentes contactarse con la entidad de manera urgente.

"Se invita a todos aquellos connacionales integrantes de las referidas mesas que no pudieron sufragar, a aprovechar esta nueva oportunidad para ejercer su derecho al sufragio y fortalecer el proceso democrático en el Perú", señaló la institución.

#COMUNICADO Cancillería informa sobre la ampliación de la votación en las localidades estadounidenses de Paterson y Orlando. https://t.co/29N23SbYnJ pic.twitter.com/z3gWU0tafP — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 13, 2026

Elecciones: Resultados ONPE a más del 50%

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualiza minuto a minuto los resultados oficiales en una jornada democrática cuyo desarrollo se ha visto perjudicado por una mala logística.

En la tabla de resultados oficiales, actualizado con un avance del 50% en el conteo de actas, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ocupa el primer lugar con 16.95% votos, seguida por Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 14.83% y Jorge Nieto Montesinos (Buen Gobierno) con 12.96%

Seguidamente, se encuentran Ricardo Belmont (Partido Obras) con 9.79%, Carlos Álvarez (País para Todos) con 8.48%, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 7.7% y Alfonso López Chau (Ahora Nación) con 7.6%.

Hasta las 06:37 a. m. del 13 de abril de 2026, se han contabilizado 47,505 actas de un total de 92,766. El 0.110 % de las actas, equivalente a 70 documentos, ha sido enviado al Jurado Electoral Especial (JEE). En tanto, el 48,681% de las actas, correspondiente al 47,023, continúa pendiente de procesamiento.