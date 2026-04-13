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Elecciones 2026: Phillip Chu Joy se luce regalando PS5 a miembros de mesa donde votó

En el marco de las Elecciones 2026, Phillip Chu Joy llamó la atención tras lucirse regalando consolas PS5 a los miembros de mesa del local donde votó.

Phillip Chu Joy regala PS5 a miembros de mesa
Phillip Chu Joy regala PS5 a miembros de mesa (Difusión)

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 13/04/2026

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Durante las Elecciones Generales 2026, Phillip Chu Joy no pasó desapercibido. El influencer tecnológico se lució con un particular gesto luego de votar: regalar PS5 a los miembros de mesa que lo atendieron, convirtiendo un momento rutinario en una escena que rápidamente se volvió viral.

Phillip Chu Joy vota sin colas

Todo ocurrió el domingo de elecciones, cuando Phillip Chu Joy acudió a su local de votación para cumplir con su deber cívico. Según contó en sus redes sociales, la jornada fue más rápida de lo esperado.

"Felizmente, todas las mesas de mi local estaban operativas y no había casi nadie en la cola, así que voté en menos de 1 minuto", escribió el creador de contenido, destacando la fluidez del proceso en su mesa.

Phillip Chu Joy regala PS5

Sin embargo, lo que vino después fue lo que realmente llamó la atención. Tras emitir su voto, decidió sorprender a los tres miembros de mesa que lo atendieron con un regalo poco común: una PlayStation 5 para cada uno.

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Lejos de entregar directamente las consolas, Phillip Chu Joy explicó que optó por darles un vale para que puedan canjear la PS5 cuando lo consideren conveniente. Además, acompañó el obsequio con loncheras que incluían snacks, sumando un detalle adicional al gesto.

"Ya voté y ya entregué las loncheritas con el vale para canjear las PS5 (...) Ahora a casa a cocinar. Mucha suerte a todos los que votan en locales donde hubo demoras y no llegó el material a tiempo", compartió en sus redes.

El influencer también decidió mantener en reserva la identidad de los beneficiados, así como sus reacciones, limitándose a confirmar que cumplió con una promesa personal que había asumido años atrás. "Ya separé los 3 PS5 que prometí hace 4 años para los miembros de mi mesa", sostuvo días antes.

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Phillip Chu Joy y sus premios millonarios

Este tipo de acciones no resulta ajeno para Phillip Chu Joy, quien se ha hecho conocido en redes sociales por realizar sorteos y dinámicas con premios de alto valor, como autos, departamentos y equipos tecnológicos.

Su comunidad digital, una de las más activas en el país, suele responder con entusiasmo a este tipo de iniciativas, que combinan entretenimiento con premios tangibles.

Así, en el marco de las Elecciones 2026, Phillip Chu Joy se lució al regalar PS5 a los miembros de mesa donde votó, convirtiendo su paso por el local electoral en un momento comentado en redes sociales.

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