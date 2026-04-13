RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Elige Bien
Celebra el conteo rápido

Keiko Fujimori tras primeros resultados: "Vamos a priorizar el diálogo en el Congreso bicameral de Fuerza Popular"

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró los primeros resultados del conteo rápido de ONPE los cuales le dan una mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados de los próximos años.

Keiko Fujimori se refirió a la mayoría de Fuerza Popular en el Congreso.
Keiko Fujimori se refirió a la mayoría de Fuerza Popular en el Congreso. (FP)

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 13/04/2026

Síguenos en Google News Google News

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular, volvió a referirse a los resultados preliminares de esta primera vuelta que la colocan virtualmente en la segunda vuelta. Además de ello, se indica que la Cámara de Diputados y el Senado también contará con gran participación de integrantes de su partido.

Por ello, la hija de Alberto Fujimori aseguró que en el próximo Congreso de la República su partido priorizará el diálogo. De acuerdo a su propias palabras, esta será su forma de manejarse durante los próximos 5 años.

"Vamos a esperar con la prudencia del caso, pero vuelvo a repetir, vamos a priorizar el diálogo y ese será nuestro actuar en el futuro Congreso bicameral de Fuerza Popular", indicó.

Noticia en desarrollo...

Elecciones 2026: Cancillería confirma los 2 estados de EE.UU. en donde peruanos podrán votar este 13 de abril
Lee también

Elecciones 2026: Cancillería confirma los 2 estados de EE.UU. en donde peruanos podrán votar este 13 de abril

 

Keiko Fujimori se pronuncia tras primeros resultados del conteo de votos y marca postura frente a la izquierda
Lee también

Keiko Fujimori se pronuncia tras primeros resultados del conteo de votos y marca postura frente a la izquierda

Temas relacionados Cámara de Diputados Congreso de la República diálogo Fuerza Popular Keijo Fujimori senado

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA