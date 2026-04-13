Keiko Fujimori tras primeros resultados: "Vamos a priorizar el diálogo en el Congreso bicameral de Fuerza Popular"

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular, volvió a referirse a los resultados preliminares de esta primera vuelta que la colocan virtualmente en la segunda vuelta. Además de ello, se indica que la Cámara de Diputados y el Senado también contará con gran participación de integrantes de su partido.

Por ello, la hija de Alberto Fujimori aseguró que en el próximo Congreso de la República su partido priorizará el diálogo. De acuerdo a su propias palabras, esta será su forma de manejarse durante los próximos 5 años.

"Vamos a esperar con la prudencia del caso, pero vuelvo a repetir, vamos a priorizar el diálogo y ese será nuestro actuar en el futuro Congreso bicameral de Fuerza Popular", indicó.

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Keiko Fujimori: "Vamos a priorizar el diálogo. Y ese será nuestro actuar en el futuro Congreso bicameral de Fuerza Popular".



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