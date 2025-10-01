01/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un estudiante de 13 años fue detenido después de que en ChatGPT apareciera una inquietante consulta en la que preguntaba literalmente cómo acabar con la vida de su amigo, lo que encendió de inmediato todas las alarmas. La noticia se difundió rápidamente y obligó a las autoridades a intervenir, lo que terminó con el arresto del menor de edad, quien aseguró que todo se trataba de una "broma".

"Broma" en ChatGPT termina en arresto

La historia arranca en la Southwestern Middle School, en Florida, donde un sistema de seguridad digital de nombre Gaggle se encarga de revisar cuidadosamente todo lo que escriben los alumnos en distintas plataformas escolares.

Y vaya que funcionó, porque detectó una búsqueda que asustó a más de uno: "How to kill my friend in the middle of class", que en español sería " Cómo matar a mi amigo en medio de la clase ".

El autor del mensaje fue identificado como Ian Franco, un adolescente de tan solo 13 años. Apenas se activó la alerta, las autoridades del Southwestern Middle School llamaron a la policía y se armó el operativo. En cuestión de minutos, agentes y personal escolar actuaron como si se tratara de una amenaza real dentro del campus.

Cuando lo enfrentaron, el chico dijo que "solo estaba bromeando". Según él, quería molestar a un compañero que lo tenía harto. Pero claro, eso no evitó que lo detuvieran ni que el caso pasara a manos de las autoridades.

Policía pide a padres que hablen con sus hijos

El 27 de septiembre, la Oficina del Sheriff del condado de Volusia contó lo ocurrido en su cuenta de Facebook y aprovechó para mandar un mensaje fuerte a los padres: " Hablen con sus hijos para que no cometan el mismo error ".

Recordaron que, aunque se diga que es "una broma", este tipo de publicaciones mueven de inmediato a la policía y pueden generar un caos total en la comunidad escolar.

Estudiante es detenido por preguntar en ChatGPT cómo acabar con la vida de su amigo

El caso terminó con el arresto del estudiante de 13 años, quien fue detenido después de que en ChatGPT apareciera su consulta sobre cómo acabar con la vida de su amigo. Lo que comenzó como una búsqueda inquietante en la escuela encendió todas las alarmas, movilizó a autoridades, padres y profesores, y dejó claro que una "broma" de este tipo puede tener consecuencias muy serias.