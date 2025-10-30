Trump reduce aranceles a China y acuerda cooperación para la paz mundial

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "increíble" la reunión que sostuvo con su homólogo chino, Xi Jinping, en la ciudad surcoreana de Busan.

El encuentro, celebrado en la Base Aérea de Gimhae, fue el primero entre ambos líderes desde el G20 de Osaka en 2019, cuando Trump ejercía su primer mandato. Durante casi dos horas, los mandatarios dialogaron sobre temas comerciales, geopolíticos y de seguridad global.

Trump anunció tras la cita que reducirá los aranceles a China del 20 % al 10 %, una medida que busca aliviar las tensiones económicas entre ambas potencias, iniciadas durante la guerra comercial de años anteriores.

Trump está positivo de la reunión dice que acordaron muchas cosas, le baja 10% el arancel por fentanilo, China compra soya. pic.twitter.com/NHeAeyFvOH — Rodrigo Pacheco (@Rodpac) October 30, 2025

Nuevos acuerdos comerciales y diplomáticos

A bordo del Air Force One, de regreso a Washington, Trump confirmó que China retomará la compra de soja estadounidense, suspendida desde el inicio del conflicto arancelario.

Además, el mandatario destacó que ya no existen restricciones a las tierras raras, insumos clave en la industria tecnológica cuya exportación china había limitado en el contexto de la disputa comercial.

Trump reveló también que planea volver a reunirse con Xi Jinping en abril del próximo año en China, como parte de un esfuerzo sostenido por mantener un canal de comunicación abierto entre ambos gobiernos.

Durante el encuentro, los líderes evitaron discutir el tema de Taiwán, una cuestión sensible que Pekín considera un asunto interno. En su lugar, se centraron en temas de cooperación económica y en la búsqueda de estabilidad internacional.

Compromiso por la paz mundial

Uno de los puntos más destacados de la reunión fue el acuerdo para que Estados Unidos y China trabajen juntos con el objetivo de poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, conflicto que ha generado inestabilidad económica y política a nivel global.

Trump aseguró que ambas potencias pueden desempeñar un papel clave en la mediación y el restablecimiento del equilibrio internacional. Por su parte, Xi Jinping expresó su agradecimiento al presidente estadounidense por su "contribución al alto el fuego en Gaza" y por su papel en la resolución del conflicto entre Tailandia y Camboya.

Al término del encuentro, ambos líderes se despidieron con un apretón de manos, mostrando una imagen de cordialidad y entendimiento frente a las cámaras. Xi se dirigió luego hacia la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, mientras que Trump emprendió el retorno a Washington.

La reunión en Corea del Sur marca un nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y China, con un enfoque en la cooperación y la búsqueda de soluciones conjuntas ante los desafíos globales.