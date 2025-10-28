México rescata a sobreviviente de presunta narcolancha tras ataque de Estados Unidos

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

México y Estados Unidos enfrentarían un nuevo conflicto de política exterior. Ello, tras el rescate de un sobreviviente de una presunta narcolancha que fue auxiliada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. "Nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan", indicó la mandataria mexicana.

México rescata a sobreviviente

El último ataque estadounidense registrado el reciente lunes contra cuatro presuntas narcolanchas dejó como saldo a 14 tripulantes fallecidos los cuales fueron atacados en aguas internacionales entre México y Estados Unidos, pero dejando a un sobreviviente.

El único tripulante que salvó de morir tras el ataque, fue rescatado por el gobierno de Sheinbaum, según lo informó en su última conferencia de prensa de este martes.

"Hoy nos lo informó el secretario de Marina, un ataque e aguas internacionales tuvo una embarcación que, presuntamente, llevaba droga, es en aguas internacionales, para que quedó un sobreviviente y la Marina por razones humanitarias y, dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona", indicó.

Según indicó la mandataria de México, este rescate viene siendo evaluado por el secretario de la Marina y el de Relaciones Exteriores. "Lo que nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y pues nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan".

Además, la jefa de Estado de México ha solicitado una reunión con la política exterior estadounidense: "Pedí que en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación".

Por su parte, el ataque aéreo fue confirmado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien a través de su red social X pronunció que el ejército lanzó tres ataques contras las cuatro embarcaciones en el océano Pacífico.

En su publicación calificó a los fallecidos como parte de "Organizaciones Terroristas Designadas", en concordancia con el discurso implementado por el gobierno de Donald Trump.

"Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y, luego, los cazaremos y los eliminaremos", indicó el secretario de Defensa.

Ataques contra narcolanchas se dan desde setiembre

El pasado 2 de setiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo el primer anuncio del hundimiento de una embarcación proveniente de Venezuela que presuntamente transportaba droga hacia el país americano. Producto del ataque 11 personas resultaron heridas.

Tras el inicio de los ataques aéreos, el gobierno republicano ha incrementado los ataques contra las lanchas que intentaban ingresar hacia el territorio estadounidense. Más de 10 embarcaciones habrían sido atacadas desde la primera ofensiva militar.