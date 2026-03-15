"Estoy muerto... pero por el café": Benjamin Netanyahu ironiza y desmiente rumores sobre su fallecimiento

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reapareció públicamente en un video difundido desde una cafetería para desmentir los rumores sobre su muerte. Con tono irónico, el mandatario dijo "estar muerto" pero "por el café" y por el pueblo israelí, en medio del conflicto liberado contra Irán.

"Estoy muerto... pero por el café. ¿Sabes por qué más estoy muerto? Por mi pueblo, por cómo se comportan, es fantástico"

La grabación fue compartida en su redes sociales oficiales y rápidamente se viralizó, en medio de especulaciones que habían circulado en días previos sobre su estado de salud.

De igual modo, ironizó acerca de las dudas surgidas por un video donde el político realizaba un discurso oficial que se especulaba haber sido hecho con inteligencia artificial al creer que en el mismo se le podían contar 6 dedos en sus manos.

"¿Quieres contar mis dedos? Aquí están, ¿viste? Salud".

🇮🇱 Benjamín Netanyahu reapareció públicamente y desmintió los rumores sobre su muerte.



☕ Con un café en mano, el líder israelí terminó con las versiones que habían hecho circular los medios iraníes.



🗣️ "¿Muerto? Yo muero por el café. ¿Y sabes qué? Muero por mí pueblo, por cómo... pic.twitter.com/372WnbkiIo — NewsDigitales (@NewsDigitalesAr) March 15, 2026

Mensaje al pueblo israelí

Netanyahu aprovechó el video para dirigirse a la ciudadanía, agradeciendo la actitud y comportamiento general en medio del conflicto bélico y constantes respuestas balísticas entre Irán e Israel. También aludió a la situación regional, adelantando que pronto su administración levantará algunas medidas de restricción.

"Salgan a despejarse, pero siempre cerca de un espacio protegido. Su entereza es asombrosa; nos da fuerza a mí, al Gobierno, a las FDI y al Mossad. Estamos haciendo cosas que no puedo compartir, pero estamos golpeando muy fuerte a Irán, incluso hoy. Seguimos adelante. (...) Aligeraremos las restricciones en la medida de lo posible. Y gracias por el café, es excelente".

Rumores sobre un video con IA

Los rumores sobre su muerte se intensificaron tras la difusión de otro video en el que muchos usuarios aseguraron haber visto seis dedos en sus manos mientras daba un discurso. Esa supuesta anomalía alimentó teorías de que se trataba de una grabación generada con inteligencia artificial.

Aunque especialistas en verificación digital señalaron que se trataba de un efecto óptico y no de un montaje, la polémica se expandió en redes sociales, reforzando las especulaciones sobre su estado.

Incluso después de la publicación del nuevo video en la cafetería, algunos usuarios se han empeñado en analizar cada minúsculo detalle para comprobar si se trataba de una grabación auténtica. Llegaron a examinar el movimiento de la espuma del café en la taza, buscando inconsistencias que pudieran sugerir un montaje con IA.

Sin embargo, la cuenta oficial de la cafetería se encargó de desmentir esas versiones, compartiendo en sus historias y en el feed de Instagram fotos detrás de cámaras del rodaje y de la salida de Netanyahu del local.

La aparición de Netanyahu en la cafetería, con humor y mensajes de fortaleza, buscó desactivar los rumores sobre su muerte y reafirmar su liderazgo en un momento de tensión regional. Aunque las teorías sobre videos manipulados persisten en redes sociales, las imágenes difundidas por la propia cafetería confirman que se trató de una grabación real.