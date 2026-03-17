Onelia Molina deja en shock al mostrarse completamente al natural: "Me siento rara"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina dejó en shock a todos sus seguidores al mostrarse completamente al natural en su cuenta oficial de Instagram, donde reveló un inesperado cambio en su imagen personal que no pasó desapercibido entre sus fans.

Onelia Molina se muestra al natural

Todo comenzó cuando Onelia Molina decidió compartir una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram. A diferencia de lo que usualmente mostraba, esta vez la integrante de Esto es guerra apareció con el rostro totalmente al natural, sin maquillaje, sin filtros y sin los retoques estéticos que la caracterizaban.

La modelo sorprendió al revelar que dejó atrás las extensiones de pestañas, el microblading en las cejas y cualquier tipo de producción facial. El cambio fue evidente y rápidamente generó comentarios entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar ante esta nueva faceta.

"Me siento rara", escribió la novia de Mario Irivarren, dejando entrever que este proceso no ha sido del todo sencillo, pero sí significativo a nivel personal.

Onelia Molina deja en shock al mostrarse completamente al natural

Onelia explica por qué dejó el maquillaje

Lejos de tratarse de algo improvisado, Onelia Molina explicó que esta decisión forma parte de una nueva etapa en su vida. La chica reality confesó que buscaba sentirse más cómoda con su apariencia real, alejándose de los estándares que muchas veces predominan en la televisión y redes sociales.

"Les cuento que me quité las extensiones de pestañas, así que les dejo mi carita sin extensiones, sin microblanding, y me siento algo rara, pero me gusta", compartió la modelo, dejando claro que, pese a la sorpresa inicial, está conforme con su decisión.

¿Cuál es la profesión de Onelia Molina?

Aunque muchos la conocen por su paso por Esto es guerra, Onelia Molina también ha construido una carrera fuera de las pantallas. La modelo es odontóloga de profesión, carrera que estudió en la Universidad Católica de Santa María, ubicada en Arequipa.

Desde que terminó el colegio, mostró interés tanto por el mundo de las pasarelas como por la salud dental, logrando combinar ambas facetas con el paso del tiempo. Su popularidad creció aún más desde 2021, cuando empezó a ser más mediática, y posteriormente al ingresar al reality donde consolidó su imagen.

Así, Onelia Molina dejó en shock a sus seguidores al mostrarse completamente al natural, evidenciando un cambio en su imagen que, aunque la hace sentirse distinta, la mantiene feliz y más conectada con su apariencia real.