Selección Peruana: ¿Quién es Adrián Quiroz, la gran novedad de Los Chankas en la convocatoria de Mano Menezes?

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana se encuentra próxima a afrontar sus primeros amistosos de la era Mano Menezes y ya se conoce la nómina de futbolistas que han sido considerados por el técnico brasileño para los duelos ante Senegal y Honduras, el 28 y 31 de marzo, respectivamente. La gran novedad en dicha convocatoria es Adrián Quiroz, jugador de Los Chankas.

¿Quién es Adrián Quiroz, la gran novedad en la convocatoria selección peruana?

El flamante entrenador de la Blanquirroja, Mano Menezes, sorprendió a más de un hincha con la lista de convocados para los amistosos de la fecha FIFA de marzo. Entre los nombres nuevas está Luis Quiroz, quien se ha convertido en figura del equipo de Andahuaylas, que actualmente es líder del Torneo Apertura 2026.

En ese sentido, su llamado 'caía de maduro' debido a que ha demostrado gran nivel en las primeras siete fechas del campeonato local lo que terminó por convencer al cuerpo técnico del combinado patrio para sumarlo a nuevos rostros como es el caso de Jairo Vélez, Marcos Huamán y Matías Zegarra.

Hay que mencionar que, Quiroz Figueroa, de 26 años, se desempeña en el cuadro apurimeño como volante central. Su juego se caracteriza por la recuperación de balón y por mantener un equilibrio en el mediocampo. Por lo que es pieza clave en el esquema del DT Walter Paolella.

Así reaccionó Adrián Quiroz a la convocatoria de la selección peruana

El mediocampista de Los Chankas, Adrián Quiroz, concedió una entrevista exclusiva a Exitosa Deportes, en la que compartió su profunda emoción tras ser incluido por Mano Menezes en la convocatoria de la selección peruana.

"Muy emocionado, una sorpresa total, aquí con la familia, con mi señora y mi hijo. Bueno, después conversando con toda la familia. Dos o tres minutos antes de que salga la lista el presidente del club (Los Chankas) me mandó un correo que había sido convocado, ahí la emoción", manifestó.

Bajo esa premisa, reveló que tras conocer la noticia se puso a orar junto a su esposa a modo de agradecimiento a Dios. Además, dio a conocer que esta es su primera convocatoria a la selección peruana debido a que anteriormente no formó parte de una categoría menor como la sub 20.

Una de las novedades de la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ha sido Adrián Quiroz, jugador de Los Chankas, quien no dudó en expresar su emoción por ser considerado por primera vez a la Blanquirroja,