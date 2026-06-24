Venezuela: Dos potentes terremotos de magnitudes 7.1 y 7.5 sacuden la zona central del país, HOY, miércoles 24 de junio

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un potente terremoto de magnitud 7.1 sacudió Venezuela a las 7:04 p. m. de este martes 24 de junio, según el reporte oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) de los Estados Unidos.

De acuerdo con la entidad, el punto de referencia es a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, estado de Carabobo, ubicado en la región central de Venezuela, sintiéndose hasta Colombia.

Notable quake, preliminary info: M 7.1 - 28 km NW of Montalbán, Venezuela https://t.co/0C6sVStlcv — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 24, 2026

Reportan colapsos de edificios tras fuerte terremoto

De acuerdo con lo reportado por el USGS, una fuerte réplica se sintió 45 segundos después del primer movimiento telúrico, teniendo la magnitud de 7.2 con el punto de referencia a 16 kilómetros al suroeste de Morón.

Según los primeros reportes, el terremoto originó serias afectaciones a edificios, viviendas y establecimientos comerciales. En algunos casos, incluso se han registrado colapsos. Las autoridades locales vienen trabajando en la remoción de escombros y así poder rescatar a las posibles personas atrapadas.

Esta situación ha generado que el servicio eléctrico y telefónico esté interrumpido, causando mayor alarma en la población por la intención de comunicarse con sus seres queridos y allegados.

#Venezuela #terremoto ♬ sonido original - Exitosa Noticias @exitosanoticias 🔴🔵Un potente terremoto de magnitud 7.1 sacudió Venezuela, este martes 24 de junio, según el reporte oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) de los Estados Unidos. De acuerdo con la entidad, el punto de referencia es a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, estado de Carabobo, ubicado en la región central de Venezuela. #Exitosanoticias

Cabe precisar que, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras el terremoto. Asimismo, las islas situadas frente a la costa de Venezuela (Aruba, Curazao y Bonaire) también podrían verse afectadas por olas peligrosas, agregó la agencia estadounidense.

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

También destacó, que se debe mantener la calma durante la evacuación; asimismo, debe tenerse siempre a la mano una mochila de emergencia, capaz de ayudar a sobrevivir entre las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural, la cual debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Finalmente, es importante recordar que la caja de reserva está compuesta por un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, botellas de agua, chocolate en barra, una manta polar, ropa, papel higiénico, linterna, radio, silbato, platos, alimentos para mascotas y dinero en monedas.