"Estamos ganando mucho dinero": Presidente Donald Trump presume los beneficios de su acuerdo con Venezuela

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este martes 23 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump brindó una serie de declaraciones sobre su pacto con Venezuela, enfatizando que llegaron a un buen acuerdo que beneficie a ambas naciones ya que estarían generando gran cantidad de ingresos monetarios, un punto que el mandatario recalcó de manera especial y reafirmó la importancia estratégica de Venezuela para la política energética y económica del país.

Donald Trump habló sobre el acuerdo con Venezuela

Mediante una conferencia, el presidente Trump mencionó los resultados de su acuerdo con Venezuela, comentando que EE. UU. ha sacado millones de barriles de petróleo. Asimismo, enfatizó en que la población venezolana ahora tiene sonrisas porque antes estaban hambrientos. En ese sentido, el presidente asegura que país gana más dinero con su petróleo que nunca, y que Estados Unidos también.

"Hemos extraído millones de barriles de petróleo y estamos llevando una buena relación, las personas que lo dirigen, son todas grandes personas y la gente es feliz en el país, tienen sonrisas, antes estaban miserables, estaban hambrientos, pero tienen mucho petróleo bajo ese suelo (...) solo mira el suelo y verás petróleo brotando, tienen tanto petróleo que no saben qué hacer con él, pero tenían un sistema malo. Están ganando más dinero ahora para el país que nunca antes, y nosotros también estamos ganando mucho dinero"

🇺🇸🇻🇪‼️ | Trump presume los resultados de su acuerdo con Venezuela: "hemos sacado millones de barriles de petróleo y nos llevamos muy bien, la gente del país tiene sonrisas, antes eran miserables y estaban hambrientos." El presidente asegura que Venezuela gana más dinero con su... pic.twitter.com/tP1GRaBeTv — UHN Plus (@UHN_Plus) June 23, 2026

Estados Unidos es el principal productor de petróleo en la actualidad

El mandatario sostuvo que Washington ha extraído millones de barriles de petróleo beneficiando a ambas naciones y planteó que la producción venezolana debería contabilizarse dentro de las cifras oficiales de producción estadounidense.

El mandatario afirmó que Washington ya ha extraído millones de barriles y elogió a quienes asumieron el poder en Caracas tras el 3 de enero. Sus declaraciones reavivan el debate sobre la influencia estadounidense en la administración de Delcy Rodríguez y el futuro del sector energético venezolano.

"Estados Unidos es hoy el principal productor de petróleo y gas, superando con creces a Rusia y Arabia Saudita juntas", destacó el mandatario.

Además, con esta serie de declaraciones, el mandatario volvió a referirse a Venezuela como una pieza estratégica para el desarrollo de Estados Unidos por la cantidad de ingresos y ganancias que se están obteniendo gracias al petróleo. Finalmente, con estas declaraciones, el presidente Donald Trump deja clara su postura frente a los acuerdos que han llevado a cabo con Venezuela y la forma como ambos países están recibiendo beneficios.