Venezuela: ONU inicia despliegue de ayuda humanitaria en favor de la población afectada por fuertes terremotos

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció este jueves 25 de junio tras los devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos hace 24 horas en la región central de Venezuela.

Diversas países del mundo y hasta el mismo papa León XIV han expresado su solidaridad y total predisposición para ayudar en las labores de rescate y brindar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria en favor de la población afectada.

ONU anuncia despliegue de equipos de ayuda, apoyo y rescate

El organismo que preside António Guterres, quien expresó su tristeza por los efectos de los movimientos telúricos, no ha sido ajeno a la grave situación que atraviesa Venezuela desde la noche del miércoles 24 de junio. A manera manera de soporte para el país caribeño, informaron que han sus agencias han desplegado rápidamente equipos de ayuda, apoyo y rescate.

Su portavoz, Stephane Dujarric, señaló en su encuentro habitual con la prensa, que la organización ya está poniendo en marcha un plan de acción para atender lo más pronto posible las necesidades de los ciudadanos afectados.

"Se ha establecido un centro de coordinación central en Caracas, con el apoyo de la ONU a los esfuerzos sobre el terreno, para garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan de la forma más rápida y eficaz posible", dijo.

Dicha apoyo se realiza a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas; asimismo, el funcionario indicó que mantienen contacto permanente con la presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, para coordinar minuto a minutos las operaciones que puedan realizarse en su nación.

Tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, la ONU está actuando con rapidez.



Agencias de las Naciones Unidas están movilizando ayuda humanitaria, apoyo y equipos de respuesta para acompañar a las comunidades afectadas y apoyar los esfuerzos de emergencia.



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Número de víctimas sigue en aumento

De acuerdo con lo señalado por la ONU, el número de fallecidos asciende a 188 y el de heridos hospitalizados a 1 520, teniendo en cuenta el último informe emitido por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

No obstante, dijo que más de 200 personas continúan atrapadas bajo los escombros y otras 157 permanecen desaparecidas. Del mismo modo, cerca de 3 000 familias se encuentran damnificadas, a consecuencia de los fuertes sismos.

Tal como era de esperarse, Rodríguez indició que se han reportado 137 réplicas tras los terremotos de 7,2 y 7,5 de la tarde del 24 de junio, situación que pone en alerta a cada instante a sus compatriotas.

Finalmente, la ONU agradeció las muestras de solidaridad y apoyo de los Estados Miembros en este momento crítico y expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Venezuela.