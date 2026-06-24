Venezuela: Terremoto de magnitud 7.1 sacude la zona central del país, HOY, miércoles 24 de junio

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un potente terremoto de magnitud 7.1 sacudió Venezuela, este martes 24 de junio, según el reporte oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) de los Estados Unidos.

De acuerdo con la entidad, el punto de referencia es a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, estado de Carabobo, ubicado en la región central de Venezuela.

Reportan colapsos de edificios tras fuerte terremoto

De acuerdo con lo reportado por el USGS, una fuerte réplica se sintió 45 segundos después del primer movimiento telúrico, teniendo la magnitud de 7.2 con el punto de referencia a 16 kilómetros al suroeste de Morón.

(Noticia en desarrollo...)