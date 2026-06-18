Viaje terminó en tragedia: Autobús con pasajeros cae a un barranco y deja al menos dos fallecidos

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Momentos de angustia y desesperación se vivieron luego de que un autobús de pasajeros sufriera un grave accidente y terminara en el fondo de un barranco. El siniestro dejó, de manera preliminar, dos personas fallecidas y varios pasajeros lesionados, algunos de ellos con heridas de consideración.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, la unidad perdió el control mientras transitaba por una zona de curvas y desniveles. Tras salirse de la vía, el vehículo cayó varios metros hasta quedar severamente dañado. La magnitud del impacto obligó a desplegar un amplio operativo de rescate para atender a los ocupantes atrapados entre los restos del autobús.

Elementos de Protección Civil, bomberos, policías y personal médico acudieron rápidamente al lugar para brindar asistencia. Las labores se extendieron por varias horas debido a las complicadas condiciones del terreno y al difícil acceso al punto donde terminó la unidad.

Rescate contrarreloj y traslado de heridos

Los equipos de emergencia tuvieron que utilizar equipo especializado para evacuar a los pasajeros que se encontraban en la carretera Toluca-Zitácuaro y trasladarlos a hospitales cercanos. Algunos sobrevivientes relataron escenas de pánico durante los segundos previos al accidente, cuando el autobús comenzó a desviarse de la carretera.

Las autoridades informaron que varios lesionados fueron llevados a distintos centros médicos para recibir atención inmediata. Mientras tanto, peritos y agentes de tránsito iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

La circulación en la zona también se vio afectada por las maniobras de rescate y el trabajo de los equipos de investigación, generando largas filas de vehículos y desvíos temporales en uno de los corredores viales más transitados de la región.

Una carretera marcada por los accidentes

La vía Toluca-Zitácuaro ha sido escenario de diversos accidentes en los últimos años debido a sus características geográficas, el intenso tránsito y las condiciones de algunos tramos. Diversos sectores han solicitado mejoras en la infraestructura y un reforzamiento de las medidas de seguridad para prevenir nuevas tragedias.

Especialistas señalan que la combinación de curvas pronunciadas, exceso de velocidad y desgaste de algunas rutas puede incrementar el riesgo de percances, especialmente en unidades de transporte de pasajeros.

El accidente ocurrido en la carretera Toluca-Zitácuaro vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la seguridad vial en rutas de alto tránsito. Mientras las autoridades investigan qué provocó la caída del autobús al barranco, familias enteras enfrentan hoy las consecuencias de una tragedia que enluta a la región y reabre el debate sobre la prevención de este tipo de siniestros.