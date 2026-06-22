Voraz incendio consume mercado y deja al menos dos muertos y más de 15 heridos

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un voraz incendio se registró en un mercado, dejando al menos dos muertos y más de 15 heridos. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen a las llamas que causó conmoción en la ciudadanía.

Incendio en mercado: Reporte preliminar de víctimas

De acuerdo a los últimos reportes, una emergencia se registró en un concurrido mercado al aire libre. Un devastador incendio causó la alarma entre los comerciantes y compradores que se encontraban en ese preciso instante en que las llamas se comenzaban a expandir.

Las autoridades precisaron que el siniestro destruyó el sustento de miles de comerciantes que trabajan arduamente en el mercado de Gikoma y que constituyen la columna vertebral de la economía en Nairobi, en Kenia. Asimismo, la Cruz Roja indicó que la intensidad del fuego y la gran cantidad de materiales inflamables en la zona, como madera, textiles y plásticos, facilitaron que las llamas se expandieran sin control de una sección a otra.

El gobernador de Nairobi, Johnson Sakaja, indicó a los medios locales que, desafortunadamente, el incendio dejó dos personas sin vida, entre ellos un hombre y una mujer adulta. "Hasta el momento, las víctimas aún no han sido identificadas formalmente", indicó el funcionario.

Investigan causas del incendio en mercado de Gikomba

Al tener conocimiento de la emergencia, equipos de bomberos y personal de diversas entidades de Nairobi se apersonaron hasta la zona del incendio para contener las llamas y evitar que el fuego se expandiera a locales y viviendas cercanas. La Cruz Roja detalló que tras casi 10 horas de labor, el siniestro fue controlado.

Habilitaron un puesto de primeros auxilios para atender a los heridos, que según información preliminar serían al menos 17 personas afectadas por la inhalación de humo y quemaduras. Entre los lesionados también se encontrarían cuatro bomberos.

El jefe de gestión y coordinación de riesgos de desastres del condado de Nairobi, Bramwell Simiyu, indicó que hasta el momento se desconoce la causa exacta del incendio en el mercado de Gikomba, por lo que un equipo interinstitucional se ha puesto en marcha para una investigación exhaustiva que ayude a esclarecer qué dio origen al fuego en el concurrido centro comercial.

Current visuals show the aftermath of a massive fire that ravaged Gikomba Market early this morning in Kamukunji, Nairobi, Kenya. pic.twitter.com/kZ2rFgT5vt — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 21, 2026

Comerciantes perdieron su mercadería en el incendio

Las evaluaciones preliminares realizadas por el condado de Nairobi indican que una gran parte del mercado se ha visto gravemente afectada, lo que ha provocado cuantiosas pérdidas materiales para los comerciantes.

"No pude salvar nada", dijo una comerciante, quien afirmó haber perdido mercancía por valor de unos 10 mil chelines en esta emergencia. Como se sabe, Gikomba es el mercado al aire libre más grande de la capital y tiene fama como centro de venta al por mayor de ropa y calzado de segunda mano, productos frescos, madera y artículos de ferretería.

Es así como se reportó que en la madrugada del último domingo, un devastador incendio se registró en un mercado al aire libre en Nairobi, Kenia, dejando al menos dos muertos y 17 heridos. Se investigan las causas que dieron origen al fuego.