Acusan a la Policía Nacional de montar operativos falsos tras la captura de 9 personas sin antecedentes

25/11/2024 / Exitosa Noticias / Policial

Este último domingo 24 de noviembre, Cuarto Poder presentó un revelador reportaje en el que se acusa a la Policía Nacional del Perú de armar operativos y capturas falsas en medio del estado de emergencia que se vive en diversos distritos de Lima. El hecho tuvo lugar el 17 de octubre cuando 9 personas, que se encontraban a bordo de una minivan en Santa Anita, fueron repentinamente apresados por las fuerzas del orden acusados de pertenecer a una banda de extorsionadores.

Supuestos operativos falsos

Según el material periodístico, todo comenzó cuando el joven Gianfranco Aliaga Lara convocó a 9 hombres, por encargo de su tío, para realizar un cachuelo que consistía en cuidar un terreno al sur de la capital a cambio de cierto pago. Los convocados se reunieron en un paradero de Santa Anita y subieron al vehículo para esperar al que debía llevarlos hasta su destino.

El 17 de octubre, el general Enrique Felipe Monroy anunció una importante captura de los "Siniestros de la extorsión" en el cono norte, pero ¿se trata de justicia o de montajes para fortalecer la narrativa policial? ► https://t.co/aTG6bPNOYX pic.twitter.com/u728uAiwZp — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) November 25, 2024

Sin embargo, fue ahí cuando el señalado llegó con agentes de la Policía Nacional que procedieron a la captura de los desafortunados. Diversos videos de aquella intervención revelan que junto a ellos se les encontró fotos de sus supuestos objetivos, armamento, balas, paquetes de PBC y hasta una granada. Incluso, el jefe de la región policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, presentó a estos sujetos ante la prensa como extorsionadores que se encontraban detrás de empresas de transporte.

No obstante, en la orden de prisión preventiva, presentada por la Fiscalía, el delito de extorsión no figura dentro del requerimiento ya que los arrestados no contaban con ningún tipo de antecedente. Los únicos cargos son tenencia de explosivos y tráfico ilícito de drogas. Pese a ello, el pedido recibió luz verde por lo que a la fecha se encuentran privados de su libertad en un penal de la capital.

Nueve hombres sin antecedentes están detenidos tras ser hallados en un vehículo con droga y una granada, pese a las incoherencias en el caso



Encuentra las reportajes completos AQUÍ ► https://t.co/aTG6bPNOYX pic.twitter.com/2uysIbCGJ6 — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) November 25, 2024

Audio incriminador

Durante el reportaje de dicho dominical, se presentó un audio protagonizado supuestamente por Gianfranco Aliaga Lara, el décimo detenido aquella vez en Santa Anita y que fue dejado en libertad, contando lo que venía planeando con su tío respecto al llamado de estas nueve personas que fueron detenidas. El testimonio de una familiar de los detenidos aseguró que este sujeto está acostumbrado a trabajar con los agentes del orden por lo que no sería la primera vez.

De esta manera, acusan a la Policía Nacional de armar operativos y capturas falsas luego de la detención de 9 personas en Santa Anita las cuales fueron presentados como extorsionadores pese a que no registran antecedente alguno.