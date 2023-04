Alcaldes de Lima Norte proponen crear un grupo élite para usar armas de fuego contra la delincuencia

El alcalde de San Martín de Porres (SMP), Hernán Sifuentes, reveló que las municipalidades de Lima Norte han propuesto la creación de un grupo élite de seguridad que esté facultado para usar armas de fuego contra la delincuencia.

En comunicación con Panamericana TV, la autoridad distrital se refirió a la necesidad de formar una agrupación de dicho carácter, debido a que consideró que las armas actuales del serenazgo son insuficientes tras el fallecimiento del sereno de Surco y el homicidio del teniente alcalde de Santa Anita.

"Nosotros hemos propuesto en un grupo de alcaldes de Lima Norte que además de las armas no letales, haya un grupo élite que pueda utilizar armas de fuego. Imagínense, con gas pimienta no se puede combatir, con armas no letales de menor alcance, no se puede combatir a estos delincuentes. Estamos expuestos", dijo.