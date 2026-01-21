Martín Vizcarra se sometió a intervención quirúrgica por complicación en un riñón

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, hizo un anuncio público a través de su cuenta oficial de X donde indica haber sido intervenido quirúrgicamente este miércoles 21 de enero. La operación se dio en uno de sus riñones mas aún cuenta con un cuadro de mayor complejidad.

Martín Vizcarra fue operado en un riñón

Este 21 de enero, Vizcarra Cornejo fue trasladado hacia un centro de salud para ser intervenido en una operación quirúrgica en su riñón derecho.

La operación fue exitosa a palabras del propio Vizcarra, sin embargo, aún cuenta con un cuadro complejo en el riñón izquierdo. "Es de mayor complejidad", escribió en redes.

Precisó que su caso continúa bajo atención médica y que se está "estudiando la mejor manera de solucionarlo". Se trataría de la primera intervención quirúrgica desde su llegada al penal de Barbadillo.

Martín Vizcarra fue operado en su riñón

El mensaje fue posteado alrededor de las 4:50 de la tarde de este miércoles. El lugar donde fue intervenido el expresidente no ha sido especificado. Sin embargo, hace tan solo un día Vizcarra fue trasladado al hospital Lima Este Vitarte en donde recibió atención médica en la especialidad de urología.

Su paso por el quirófano se ha dado el mismo día en que el Poder Judicial evaluó la apelación presentada por su defensa para suspender provisionalmente su condena de 14 años de cárcel.

Solicitó suspender su condena ante el PJ

Durante la mañana de este 21 de enero, se dio a cabo la audiencia donde la defensa legal de Martín Vizcarra presentó una apelación para suspender temporalmente la condena de 14 años de cárcel en contra del expresidente.

Los magistrados de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional escucharon los fundamentos del abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, donde alegó que su patrocinado cuenta con arraigo laboral y familiar.

Entre otras consideraciones indicó que Vizcarra asistió a todas sus audiencias del juicio oral y refirió el actual estado de salud de su patrocinado.

Por otra parte, el Ministerio Público ratificó la condenada dictada en contra del exmandatario debido a que se los medios probatorios declararon culpable al expresidente.

Tras escuchar a ambas partes, el colegiado dejó al voto la solicitud e informó que notificará su decisión en las respectivas casillas electrónicas, de acuerdo al plazo de la ley.