¡Golpe a la criminalidad! PNP desarticula ocho bandas criminales y captura a requisitoriado por terrorismo

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En un nuevo accionar contra el crimen organizado dentro del estado de emergencia recientemente revalidado por el Gobierno, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró la desarticulación de ocho bandas criminales que operaban en diversos distritos de Lima Metropolitana.

De acuerdo con lo reportado por el Ministerio del Interior (Mininter), en total detuvieron a 76 personas, de las cuales 21 contaban con requisitoria vigente. Asimismo, tras una intervención realizada en la Av. 28 de Julio, Cercado de Lima, fue capturado Eulises Sánchez, quien era solicitado por la Sala Penal de Lima al tener un proceso por el delito de terrorismo.

Detalles de las intervenciones

El importante operativo contra la criminalidad tuvo lugar en el distrito de Villa María del Triunfo, donde las fuerzas del orden lograron la detención de Juan Olayunca, alias "Chumbo", quien sería parte de la peligrosa organización delictiva "Los Patrones del Sur", vinculados al delito de extorsión al sur de la capital. Cabe señalar que, el sujeto intervenido portaba una réplica de arma y una nota extorsiva dirigida a un negocio local y dos cartuchos de explosivos.

En tanto, en Santa Clara, Ate, los efectivos policiales intervinieron a dos sujetos que pertenecían a la banda "Los Ricos de la Campiña", quienes durante su detención poseían un chaleco antibalas, dos placas vehiculares, seis celulares y dos moledoras de marihuana.

Desde la comisaría de Santa Anita, el jefe de la Región Policial Lima, General PNP Francisco Vargas, detalló que también se incautaron cinco armas de fuego y más de 2 000 envoltorios de droga. Asimismo, fueron recuperados seis vehículos reportados como robados y un total de 14 celulares.

Estado de emergencia en Lima y Callao

El gobierno del presidente José Jerí extendió el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao hasta el 20 de febrero, a fin de seguir haciéndole frente la delincuencia mediante operativos policiales con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Bajo esta consideración, el operativo ejecutado la noche del martes 27 de enero contó con la participación de más de 200 efectivos de la Policía Nacional y el Ejército, quienes controlaron puntos estratégicos como las avenidas Nicolás Ayllón, Los Ruiseñores y La Molina.

Vale recordar que, durante de la medida excepcional se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal.

Asimismo, se mantienen y refuerzan las medidas excepcionales en materia de seguridad e inteligencia vinculadas al control penitenciario, control territorial y la respuesta del sistema de justicia, así como otras acciones estratégicas orientadas a fortalecer la lucha contra la criminalidad.

De esta manera, la PNP continúa con sus acciones para poner en manos de la justicia a quienes han atentado contra la seguridad y la tranquilidad de todos los peruanos.