'Los D.E.S.A. de Angélica Gamarra': Capturan a 12 personas con armas de guerra y explosivos

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó la captura de 12 presuntos implicados en la banda 'Los D.E.S.A. de Angélica Gamarra' en el distrito de Los Olivos.

Así fue la captura de los 12 implicados

Tras un largo seguimiento policial, la policía nacional inicia la captura de esta banda criminal en inmediaciones del parque de la Juventud. Posteriormente, la intervención se dio en uno de los bunkers de estos delincuentes ubicado en un asentamiento humano ubicado en la avenida 28 de Julio, en Los Olivos.

La banda estaría compuesta por 12 delincuentes de nacionalidad venezolana que fueron capturados luego de una disputada armada contra los efectivos policiales de la Grupo Especial Contra el Crimen Organizad (GRECO) de San Juan de Lurigancho dentro del local. Dentro de los delitos de los que serían acusados se encuentran: hurto, extorsión y tráfico ilícito de drogas, por mencionar algunos.

Los delincuentes almacenaban dentro del bunker granadas, explosivos, armamento de guerra y distintos estupefacientes. Además, las notas extorsivas que enviaban a sus víctimas y alrededor de 20 celulares desde donde enviaban las amenazas. Un vehículo también fue intervenido por la policía que sería usado como transporte de los delincuentes.

Los detenidos fueron identificados como: José González Moreno (23), Darwin Raúl Alejos Escobar (25), José Contreras Rodríguez (20), Manuel A. H. (16), Kemberly Crisbelis Hernández Guzmán (22), Luz Marina Díaz Guzmán (24), Dianer Caroll Guzmán Cocho (38), Balduin Elían Macero Moncera (22), Fabián Enrique Carreño (22), Gean marco Sanchez Sánchez (24), Gabriel de Jesús Amesty Caro (25) y un NN, según información obtenida por el diario La República.

Modus operandi de la banda criminal 'Los D.E.S.A. de Angélica Gamarra'

La banda intervenida se dedicaría a la extorsión contra buses de transportes a los que les exigían hasta un pago de S/35 por unidad. Entre los distritos que estaban demarcados por estos delincuentes se encuentran San Martín de Porres, Carabayllo, Comas y Los Olivos.

Las extorsiones llegaban a las empresas de transporte a través de mensajes por Whatsapp donde eran amenazados con armas y notas extorsivas. Según investigación policial, al menos 150 unidades de transporte entregaban un monto diario a los criminales.

Durante la mañana del martes 26 de agosto, 12 integrantes de nacionalidad venezolana integrantes de la banda criminal 'Los D.E.S.A. de Angélica Gamarra' fueron detenidos. Personal policial realizó la intervención en su bunker ubicado en un asentamiento humano en la avenida 28 de julio de la misma jurisdicción.